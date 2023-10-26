Перевод часов: какие риски для здоровья могут возникнуть

Перевод часов на зимнее время выглядит как незначительное изменение, но это может значительно влиять на наше физическое и психическое здоровье. Некоторые категории населения более уязвимы к изменениям во времени, поэтому важно знать, как поддержать свой организм и пройти через этот период с минимальным стрессом.

О том, как поддержать свой организм во время перевода часов, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

Риски, связанные с переводом часов

Изменение сна и биологического ритма: перевод часов может влиять на сон и биологический ритм организма. Переход на зимнее время означает, что дни становятся короче, и многие люди ощущают изменения в своем графике.

Это может привести к нарушениям ночного отдыха, в частности, бессоннице и снижению качества сна. Проблемы с засыпанием или пробуждением приводят к усталости, неспособности к концентрации и раздражению в течение дня.

Увеличенный стресс и риск сердца: перевод часов может увеличить риск сердечных заболеваний, таких как инфаркт и гипертензия. Если у вас уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, такие изменения могут спровоцировать нарушение функции сердца, повышение артериального давления, увеличение количества эпизодов аритмий и других сердечных проблем.

Поскольку сердечно-сосудистая система обеспечивает транспортировку кислорода и других питательных веществ во все органы и ткани организма, любой сбой в ее функционировании может привести к серьезным последствиям для здоровья человека.

Ухудшение психического состояния: некоторые люди ощущают ухудшение настроения, раздражительность и психологический дискомфорт после перевода часов. Это может быть связано с изменениями в режиме дня, в частности с более короткими днями, уменьшением количества часов, которые мы можем провести на солнце. Также это оказывает влияние на уровень витамина D и производство серотонина.

На какие категории людей это повлияет больше всего

Люди с нарушениями сна: лица, уже имеющие проблемы со сном, могут ощутить большее влияние перевода часов на свой сон.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: они могут быть более чувствительны к стрессу, связанному с изменением часов.

Дети и подростки: дети и подростки обладают чувствительным биологическим ритмом, они также могут ощутить негативное влияние перевода часов на свои учебные способности.

Как уменьшить влияние перевода часов

Постепенная адаптация: несколько дней перед переводом часов ложитесь спать на 15-30 минут раньше или позже, в зависимости от того, в какую сторону происходит смена.

Сохранение ритма сна: старайтесь сохранять регулярный режим сна, вставать и ложиться спать в одно и то же время, даже при переводе часов.

Физическая активность: ведите активный образ жизни и делайте упражнения, способствующие улучшению сна.

Попытайтесь природные средства: травяные чаи или релаксационные упражнения могут помочь успокоить нервы и облегчить адаптацию.

Перевод часов может влиять на наше физическое и психическое здоровье, особенно если мы не уделяем этому должного внимания. Соблюдение здоровых привычек и правильной адаптации может помочь снизить риски, связанные с изменением времени.

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