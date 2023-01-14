"Перетворюється на Маріуполь": російські окупанти жахливо зруйнували Вугледар (фото)

Як зараз виглядає місто

За його словами, ще одне українське місто загарбники зруйнували практично так само сильно, як Маріуполь.

"Фото не з Маріуполя. На фото - наш український Вугледар. Який періодично росіяни намагаються та мріють взяти. Найяскравіша демонстрація того, що будь-яке українське місто, до якого дотягуються окупанти, перетворюється на Маріуполь", - написав Андрющенко.

Також він зазначив, що російська пропаганда цинічно кричить про "8-річні обстріли Донбасу українськими військами" у той час, коли російські окупанти рівняють Донецьку область з землею.

"Жодне фото й близько не нагадує кадри з Маріуполя, Вугледара, Волновахи, Бахмута, Курахового, Краматорська та всіх інших українських міст та містечок в Донецької області, які росіяни “звільняють", - зазначив він.

Як виглядає Вугледар після російських обстрілів (t.me/andriyshTime)