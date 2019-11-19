Перестать называть "сепарами": Сивохо снова заговорил о жителях Донбасса

Сергей Сивохо, бывший украинский комик, а ныне – советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что украинским властям нужно сменить риторику по отношению к жителям оккупированных территорий для того, что реинтегрировать Донбасс. Об этом он рассказал в интервью для издания "Укринформ".

Сивохо отметил, что за последние пять лет было многое сделано неправильно и сейчас пришло время исправлять ошибки.

"Это самый сложный для меня вопрос, потому что самый болезненный, наверное. За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, живущими на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины – и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть что им сказать", - сказал чиновник.

Он добавил, что нужно поменять "понятийный аппарат", который был сформирован за эти годы и перестать использовать штампы.

Сергей Сивохо (Фото: facebook.com/sivokho)

"Но сначала мы должны поменять "понятийный аппарат", сформированный пропагандой за пять лет, изменить риторику и перестать использовать штампы — "свои-чужие", "сепары-укры". Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите – о каких проектах я говорю", - объяснил Сергей Сивохо и объяснил, что нужно возвращать не только территории, но и людей.

"Параллельно необходимо гармонизировать работу с переселенцами, упростить процедуры прохождения КПВВ, выплатить пенсии жителям неподконтрольных территорий и решить ещё массу важных вопросов. Самое главное – это желание вернуть не только территории, но и людей. Хоть у этих людей часто другие ценности, и на многие вещи они смотрят по-другому, но это наши люди! Мое мнение — только так мы сможем вернуть Донбасс и людей, которые проживают на неподконтрольных территориях", - сказал советник секретаря СНБО и признался, что он сам переселенец, и до 2014 года он жил в Донецке.