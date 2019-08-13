Перестанут быть герцогами: Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул

Меган Маркл и принц Гарри могут стать обладателями нового титула во время своего визита в Шотландию. После того, как они пересекут границу автономии, их не будут называть герцогом и герцогиней Сассекскими. Об этом пишет западный таблоид Mirror.

Сообщается, что королевская чета отправится в резиденцию Елизаветы II замок Балморал в августе. И когда они пересекут границу Шотландии, их станут именовать "граф и графиня Дамбартон".

Именно так принято будет называть герцогов Сассекских во время визита в шотландскую резиденцию королевы.

Шотландская резиденция Елизаветы II замок Балморал (фото: thousandwonders.net)

"Когда Гарри и Меган будут приезжать в Шотландию, их будут называть графом и графиней Дамбартон", - рассказал инсайдер, объяснив, что так называется небольшой городок в Шотландии с населением 20 тысяч человек.

Гарри станет третьим графом Дамбартона, находящегося в 195 километрах от замка Балморал.

Стоит также отметить, что согласно иерархической системе британских аристократов графы занимают третью позицию после герцога и маркиза. А после графов следуют виконты и бароны. Таким образом принц Гарри и Меган будут "понижены в должности" при пересечении границы с Шотландией.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Тем не менее, после возвращения в Англию, Меган и Гарри вновь станут называться герцогами Сассекскими.

Напомним, недавно Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей, чем вызвали ярость у общественности. Соседям королевской четы выдали инструкцию с правилами поведения, которые те должны придерживаться при общении с парой.

К слову, бывшие армейские товарищи принца Гарри были неприятно удивлены тем влиянием, которое оказывает на него супруга. Сослуживцы герцога Сассекского по Афганистану поразились тем, что некогда брутал и выпивох Гарри теперь балует себя дорогущим педикюром и сеансами массажа.

Также мы писали, что на Уимблдоне герцогиня Сассекская угодила в громкий скандал, связанный с запретом окружающим ее фотографировать во время турнира. Такое "табу" вызвало в местной прессе широкую волну критики.