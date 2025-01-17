Перестаньте витрачати гроші. Лікар назвала популярний косметичний продукт, який не працює

На яку косметику не варто витрачати гроші?

Експертка і дерматолог Рі Адель розповіла про косметичний продукт, який не вирішить конкретну проблему догляду за шкірою - темні кола під очима.

Темні кола під очима є поширеною хворобою, з якою стикаються багато людей, і деякі люди помітніші, ніж інші. Вони можуть бути викликані низкою факторів, включаючи генетику, стрес, недосипання, алергію тощо.

Хоча в темних колах немає абсолютно нічого поганого, а в деяких випадках вони навіть стали своєрідним трендом краси, коли люди використовують макіяж, щоб імітувати зовнішній вигляд справжніх тіней під очима, деякі люди все ж хочуть їх позбутися.

Ті, хто хоче позбутися їх, часто звертаються до кремів для повік, але лікар закликає людей бути обережними.

Дерматолог розповіла, що жоден крем для повік не прибере темні кола під очима.

"Мені неприємно говорити вам це, але якщо у вас є темні кола і ви думаєте, що один лише крем під очима це виправить, це не так", - сказала вона.

За словами лікаря, креми під очі можуть дещо допомогти, особливо якщо вони містять ретинол, SPF або вітамін С. Однак єдиним реальним рішенням для генетичних темних кіл буде щось на зразок лазерів або PRP.