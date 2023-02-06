Перестаньте додавати у фарш хліб! Проста заміна для найсмачніших котлет

Котлети - універсальна м'ясна страва, якою можна нагодувати велику родину. Зазвичай окрім м'яса ми додаємо в фарш розмочений в молоці чи воді хліб (найчастіше - булку), яйце, цибулю та спеції. Але прийшов час інакше поглянути на цю просту страву.
Дізнайтеся, як зробити найсмачніші котлети - в матеріалі Styler нижче.
Окрім того, що хліб збільшує об'єм фаршу, а з нинішніми цінами на м'ясо - це аргумент, він ще й змінює його структуру.
Додавання булки робить фарш більш пишним і ніжним, але й впливає на смак котлет..
Хліб дає котлетам ледь помітну кислинку, яка, втім, негативно відбивається на смаку. Якщо в свіжосмажених котлетах цей присмак не дуже виражений, то в розігрітій страві він відчувається краще.
Якщо вас такий варіант не влаштовує, від використання хліба та батона варто відмовитись.
Тим більше, що їм уже знайдено гідну заміну.
Замість хліба спробуйте додати в котлетну масу звичайну сиру картоплю, яку попередньо слід очистити, вимити та натерти на тертці з дрібними отворами.
Завдяки цій маленькій хитрості вам вдасться подати до столу смачні та соковиті котлети без присмаку.
Раніше ми писали, через яку помилку суп застигає і перетворюється на м'ясне желе.
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