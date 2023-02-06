UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перестаньте додавати у фарш хліб! Проста заміна для найсмачніших котлет

Як приготувати фарш для котлет (фото: )
Автор: Світлана Мащенко

Котлети - універсальна м'ясна страва, якою можна нагодувати велику родину. Зазвичай окрім м'яса ми додаємо в фарш розмочений в молоці чи воді хліб (найчастіше - булку), яйце, цибулю та спеції. Але прийшов час інакше поглянути на цю просту страву.

Дізнайтеся, як зробити найсмачніші котлети - в матеріалі Styler нижче.

Навіщо в котлетах хліб?

Окрім того, що хліб збільшує об'єм фаршу, а з нинішніми цінами на м'ясо - це аргумент, він ще й змінює його структуру.

Додавання булки робить фарш більш пишним і ніжним, але й впливає на смак котлет..

Хліб дає котлетам ледь помітну кислинку, яка, втім, негативно відбивається на смаку. Якщо в свіжосмажених котлетах цей присмак не дуже виражений, то в розігрітій страві він відчувається краще.

Чим замінити булку

Якщо вас такий варіант не влаштовує, від використання хліба та батона варто відмовитись.

Тим більше, що їм уже знайдено гідну заміну.

Замість хліба спробуйте додати в котлетну масу звичайну сиру картоплю, яку попередньо слід очистити, вимити та натерти на тертці з дрібними отворами.

Завдяки цій маленькій хитрості вам вдасться подати до столу смачні та соковиті котлети без присмаку.

Дивіться також, як приготувати смачні рублені котлети за рецептом Євгена Клопотенка:

Раніше ми писали, через яку помилку суп застигає і перетворюється на м'ясне желе.

Також читайте на якій олії краще не смажити.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептрецепи