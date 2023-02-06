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Перестаньте добавлять в фарш хлеб! Простая замена для самых вкусных котлет

Как приготовить фарш для котлет (фото: )
Автор: Светлана Мащенко

Котлеты – универсальное мясное блюдо, которым можно накормить большую семью. Обычно, кроме мяса, мы добавляем в фарш размоченный в молоке или воде хлеб (чаще всего - булку), яйцо, лук и специи. Но пришло время иначе взглянуть на это простое блюдо.

Узнайте, как сделать самые вкусные котлеты – в материале Styler ниже.

Зачем в котлетах хлеб?

Кроме того, что хлеб увеличивает объем фарша, а с нынешними ценами на мясо – это аргумент, он еще и изменяет его структуру.

Добавление булки делает фарш более пышным и нежным, но и влияет на вкус котлет.

Хлеб дает котлетам едва заметную кислинку, которая, впрочем, отрицательно сказывается на вкусе. Если в свежежаренных котлетах этот привкус не очень выражен, то в разогретом блюде он чувствуется лучше.

Чем заменить булку

Если вас такой вариант не устраивает, от использования хлеба и батона следует отказаться.

Тем более что им уже найдена достойная замена.

Вместо хлеба попробуйте добавить в котлетную массу обычный сырой картофель, который предварительно следует очистить, вымыть и натереть на терке с мелкими отверстиями.

Благодаря этой маленькой хитрости вам удастся подать на стол вкусные и сочные котлеты без привкуса.

Смотрите также, как приготовить вкусные рубленые котлеты по рецепту Евгения Клопотенко:

Раньше мы писали, из-за какой ошибки суп застывает и превращается в мясное желе.

Также читайте на каком масле лучше не жарить.

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