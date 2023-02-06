Перестаньте додавати у фарш хліб! Проста заміна для найсмачніших котлет

Котлети - універсальна м'ясна страва, якою можна нагодувати велику родину. Зазвичай окрім м'яса ми додаємо в фарш розмочений в молоці чи воді хліб (найчастіше - булку), яйце, цибулю та спеції. Але прийшов час інакше поглянути на цю просту страву.

Дізнайтеся, як зробити найсмачніші котлети - в матеріалі Styler нижче.

Навіщо в котлетах хліб?

Окрім того, що хліб збільшує об'єм фаршу, а з нинішніми цінами на м'ясо - це аргумент, він ще й змінює його структуру.

Додавання булки робить фарш більш пишним і ніжним, але й впливає на смак котлет..

Хліб дає котлетам ледь помітну кислинку, яка, втім, негативно відбивається на смаку. Якщо в свіжосмажених котлетах цей присмак не дуже виражений, то в розігрітій страві він відчувається краще.

Чим замінити булку

Якщо вас такий варіант не влаштовує, від використання хліба та батона варто відмовитись.

Тим більше, що їм уже знайдено гідну заміну.

Замість хліба спробуйте додати в котлетну масу звичайну сиру картоплю, яку попередньо слід очистити, вимити та натерти на тертці з дрібними отворами.

Завдяки цій маленькій хитрості вам вдасться подати до столу смачні та соковиті котлети без присмаку.

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