Перестаньте добавлять в фарш хлеб! Простая замена для самых вкусных котлет
Котлеты – универсальное мясное блюдо, которым можно накормить большую семью. Обычно, кроме мяса, мы добавляем в фарш размоченный в молоке или воде хлеб (чаще всего - булку), яйцо, лук и специи. Но пришло время иначе взглянуть на это простое блюдо.
Узнайте, как сделать самые вкусные котлеты – в материале Styler ниже.
Зачем в котлетах хлеб?
Кроме того, что хлеб увеличивает объем фарша, а с нынешними ценами на мясо – это аргумент, он еще и изменяет его структуру.
Добавление булки делает фарш более пышным и нежным, но и влияет на вкус котлет.
Хлеб дает котлетам едва заметную кислинку, которая, впрочем, отрицательно сказывается на вкусе. Если в свежежаренных котлетах этот привкус не очень выражен, то в разогретом блюде он чувствуется лучше.
Чем заменить булку
Если вас такой вариант не устраивает, от использования хлеба и батона следует отказаться.
Тем более что им уже найдена достойная замена.
Вместо хлеба попробуйте добавить в котлетную массу обычный сырой картофель, который предварительно следует очистить, вымыть и натереть на терке с мелкими отверстиями.
Благодаря этой маленькой хитрости вам удастся подать на стол вкусные и сочные котлеты без привкуса.
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Раньше мы писали, из-за какой ошибки суп застывает и превращается в мясное желе.
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