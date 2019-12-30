Освобожденный военный рассказал про оставшихся в плену бойцов: очень надеялись и ждали

Обмен пленными 29 декабря (Фото: twitter.com/APUkraine)

В рамках обмена всего были освобождены 12 украинских военных

Обмен пленными на Донбассе 29 декабря cостоялся по формуле 123 от Киева и 76 от боевиков "Л/ДНР". Один из освобожденных украинцев военнослужащий ВСУ Ким Дуванов рассказал, как был схвачен оккупантами и раскрыл детали обмена.

Боец отметил, что несколько его побратимов, с которыми он попал в плен, до сих пор остаются в руках "ДНРовцев". Об этом передает ТСН.

Старший солдат Дуванов вместе с другими военными был схвачен боевиками на блок-посту под Донецком, куда их грузовик случайно заехал в мае этого года.

"Есть такие, кого не отпустили. Очень жаль, что так получилось. Они очень надеялись. Они очень ждали", - сказал бывший узник.

Также Дуванов рассказал, что за три дня до обмена другие украинцы, которые находились в плену дольше него, очень переживали и надеялись, что их имена будут в списках.

"Представьте, когда последние трое суток нас собирали. Представьте, что чувствовали те люди, ждавшие обмена, которые просидели там дольше, чем я. На них невозможно смотреть без слез", - признался военный.

Как рассказала жена Дуванова, сейчас ее мужа ждет обследование в госпитале.

Добавим, что начальник Военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук рассказал о состоянии здоровья украинских военных, вернувшихся домой после обмена пленными 29 декабря и сообщил, что все они находятся в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем все освобожденные из плена бойцы будут осмотрены военными врачами и специалистами медицинской службы.

Напомним, что весной 2019 года восемь украинских бойцов ВСУ 43 МПБ "Патриот" попали в плен на Донбассе около Новотроицкого, когда решили сократить маршрут к пункту постоянной дислокации бригады, но заехали не туда. Среди них был старший сержант Роман Беспалый. Боевики в октябре распространили новость о том, что он якобы повесился, так как не выдержал пыток. Через месяц в ноябре оккупанты передали тело Беспалого - оно было жутко изувечено, внутренности изъяты, на лице не было носа и губы.