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Пересмотрите рацион: названы самые опасные продукты для сердца

STYLERЖизнь    29.03.2020 - 15:14
Пересмотрите рацион: названы самые опасные продукты для сердца
Врачи назвали продукты, которые убивают сердце (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, какие продукты убивают работу сердца

Болезни сердечно-сосудистой системы возникают не только из-за постоянных стрессов и нагрузок, а также из-за неправильного питания. Врачи рассказали, какие именно продукты являются самыми опасными для сердца.

Как утверждает специалист Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Барселоне Пабло Канепа, самым губительным продуктом для сердца является сливочное масло, пишет издание La Vanguardia.

Он напоминает, что для того, чтобы защитить сердце и нормализовать его работу, в рацион обязательно нужно добавить фрукты, овощи, крупы, бобовые культуры, рыбу и оливковое масло.

Красное мясо специалист советует употреблять не чаще двух-трех раз в неделю, так как в нем содержится много вредных насыщенных жиров.

Он магазинной выпечки Канепа рекомендует полностью отказаться, впрочем, как и от пиццы, так как в этих продуктах содержится немыслимое количество трансжиров. Они не просто пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему, а в прямом смысле – убивают его.

Не стоит злоупотреблять солью, а также любыми солеными продуктами. Сливочное масло находится в самом верху списка – его стоит заменить другими продуктами.

Также специалист отмечает, что для сердца губительны практически все алкогольные напитки, газировка, а также энергетические напитки.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали самые частые причины смерти пациентов с коронавирусом.

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