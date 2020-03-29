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Перегляньте раціон: названо найнебезпечніші продукти для серця

STYLERЖиття    29.03.2020 - 15:14
Перегляньте раціон: названо найнебезпечніші продукти для серця
Лікарі назвали продукти, які вбивають серце (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, які продукти вбивають роботу серця

Хвороби серцево-судинної системи виникають не тільки через постійні стреси та навантаження, а також через неправильне харчування. Лікарі розповіли, які саме продукти є найбільш небезпечними для серця.

Як стверджує фахівець Центру серцево-судинних захворювань в Барселоні Пабло Канепа, згубним продуктом для серця є вершкове масло, пише видання La Vanguardia.

Він нагадує, що для того, щоб захистити серце і нормалізувати його роботу, у раціон обов'язково потрібно додати фрукти, овочі, крупи, бобові культури, рибу та оливкову олію.

Червоне м'ясо фахівець радить вживати не частіше двох-трьох разів на тиждень, через те, що в ньому міститься багато шкідливих насичених жирів.

Він магазинної випічки Канепа рекомендує повністю відмовитися, втім, як і від піци, тому, що в цих продуктах міститься немислима кількість трансжирів. Вони не просто згубно впливають на серцево-судинну систему, а в прямому сенсі – вбивають його.

Не варто зловживати сіллю, а також будь-якими солоними продуктами. Вершкове масло знаходиться в самому верху списку – його варто замінити іншими продуктами.

Також фахівець відзначає, що для серця згубні практично всі алкогольні напої, газовані напої, а також енергетичні напої.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали найбільш часті причини смерті пацієнтів з коронавірусом.

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