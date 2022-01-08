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"Перешагнул в вечность": в семье Андрея Джеджулы произошло горе

Новина українською →
Киев, Суббота 08 января 2022 17:01
"Перешагнул в вечность": в семье Андрея Джеджулы произошло горе Фото: Андрей Джеджула (instagram.com/djedjula)
Автор: Роман Мирончук

Андрей Джеджула сообщил о трагедии в семье. Украинский шоумен признался, что вчера, 7 января, ушел из жизни его отец, которого он очень любил.

О трагической новости Джеджула рассказал в Instagram.

"Папа перешагнул в вечность… В день рождения Иисуса он призвал моего папу! Говорят, что когда люди уходят в большие праздники, то они сразу попадают в лоно Создателя в его чертоги и обитель!" - написал он.

По словам Андрея, его отец был твердым, справедливым и любил правду. Всю жизнь он учил своего сына никогда не сдаваться и все делать вовремя.

&quot;Перешагнул в вечность&quot;: в семье Андрея Джеджулы произошло горе

Отец Андрея Джеджулы (фото: instagram.com/djedjula)

Джеджула вспомнил, как в школе старшеклассники устроили на него охоту из-за того, что тренер по легкой атлетике ставил его в пример, поскольку у него были хорошие показатели по бегу. Тогда отец разобрался с хулиганами и разрушил их авторитет в школе.

Благодаря отцу Андрей научился подтягиваться и отжиматься, а также посещал различные секции и кружки. Шоумен также вспомнил, как он долго не умел плавать, и отец на катамаране вывез его на середину озера Тельбин и кинул, после чего ведущий сразу поплыл.

"Я никогда не забуду, как носил дурацкие очки и сидел часами под твоим наблюдением в кабинете у окулиста, который ты оборудовал за свою простую зарплату инженера и часами занимался моим зрением и за 6 лет довел его до 100%!" - вспомнил Джеджула.

Отметим, что в последнее время отец Андрея сильно болел и ведущий присматривал за ним дома.

Напомним, Джеджула честно признался, бил ли беременную жену.

Ранее жена Джеджулы рассказала о самочувствии после скандала с мужем.

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