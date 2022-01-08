"Переступив у вічність": у родині Андрія Джеджули сталося горе

Андрій Джеджула повідомив про трагедію в родині. Український шоумен зізнався, що вчора, 7 січня, пішов з життя його батько, якого він дуже любив.

"Тато переступив у вічність... в День народження Ісуса він закликав мого тата! Кажуть, що коли люди йдуть у великі свята, то вони відразу потрапляють в лоно Творця в його чертоги та обитель!" - написав він.

За словами Андрія, його батько був твердим, справедливим і любив правду. Все життя він вчив свого сина ніколи не здаватися і все робити вчасно.

Батько Андрія Джеджули (фото: instagram.com/djedjula)

Джеджула згадав, як у школі старшокласники влаштували на нього полювання через те, що тренер з легкої атлетики ставив його в приклад, оскільки у нього були хороші показники з бігу. Тоді батько розібрався з хуліганами і зруйнував їх авторитет у школі.

Завдяки батькові Андрій навчився підтягуватися і віджиматися, а також відвідував різні секції та гуртки. Шоумен також згадав, як він довго не вмів плавати, і батько на катамарані вивіз його на середину озера Тельбін і кинув, після чого ведучий відразу поплив.

"Я ніколи не забуду, як носив дурні окуляри і сидів годинами під твоїм наглядом в кабінеті у окуліста, який ти обладнав за свою просту зарплату інженера і годинами займався моїм зором і за 6 років довів його до 100%!" - згадав Джеджула.

Зазначимо, що останнім часом батько Андрія сильно хворів і ведучий доглядав за ним вдома.