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Як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: інструкція

Неділя 12 травня 2024 01:00
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Як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: інструкція Фото: як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування ВПО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у розмірі 8 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уряду.

Компенсацію витрат на оплату праці ВПО роботодавець може отримати протягом дії воєнного стану й впродовж 30 днів після його скасування. Компенсація оцінюється в розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Наразі це 8 тисяч гривень на місяць.

Право на компенсацію за працевлаштованого ВПО роботодавці мають протягом 3 місяців. Якщо ж переселенець має інвалідність - протягом шести місяців.

Для того, щоб отримати компенсацію, необхідно:

  • працевлаштувати переселенця на умовах трудових договорів, зокрема за сумісництвом;
  • подати необхідні документи до центру зайнятості або через портал "Дія";
  • чекати результатів розгляду.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як українці можуть знятись з обліку ВПО.

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