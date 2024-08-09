Для переселенців із Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги від Фонду Ахметова

У хабі Лисичанської громади у Дніпрі триває видача допомоги. Отримати її можуть люди, які були змушені евакуюватися з Луганської області, проживають у Дніпрі та обслуговуються у хабі цієї громади. Фонд Ріната Ахметова передав для них набори із продуктами тривалого зберігання.