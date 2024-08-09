Для переселенців із Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги від Фонду Ахметова
У хабі Лисичанської громади у Дніпрі триває видача допомоги. Отримати її можуть люди, які були змушені евакуюватися з Луганської області, проживають у Дніпрі та обслуговуються у хабі цієї громади. Фонд Ріната Ахметова передав для них набори із продуктами тривалого зберігання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Кожний продуктовий набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, соняшникову олію, консервовану квасолю, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.
З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.