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Для переселенцев из Луганской области в Днепре идет выдача помощи от Фонда Ахметова

Пятница 09 августа 2024 15:07
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Для переселенцев из Луганской области в Днепре идет выдача помощи от Фонда Ахметова Фото: для переселенцев из Луганской области в Днепре идет выдача помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

В хабе Лисичанского общества в Днепре продолжается выдача помощи. Получить ее могут люди, вынужденные эвакуироваться из Луганской области, проживают в Днепре и обслуживаются в хабе этой общины. Фонд Рината Ахметова передал для них наборы продуктов длительного хранения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.

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Ринат Ахметов
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