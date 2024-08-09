Для переселенцев из Луганской области в Днепре идет выдача помощи от Фонда Ахметова

В хабе Лисичанского общества в Днепре продолжается выдача помощи. Получить ее могут люди, вынужденные эвакуироваться из Луганской области, проживают в Днепре и обслуживаются в хабе этой общины. Фонд Рината Ахметова передал для них наборы продуктов длительного хранения.