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Переселенці з Мар'їнської громади у Павлограді отримують допомогу від Фонду Ахметова

Четвер 14 листопада 2024 16:21
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Переселенці з Мар'їнської громади у Павлограді отримують допомогу від Фонду Ахметова Фото: переселенці з Мар'їнської громади у Павлограді отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Юлія Бойко

До Павлограду Дніпропетровської області евакуювалося чимало мешканців із Мар'їнської громади. Фонд Ріната Ахметова передав для них тисячу наборів із продуктами найпершої необхідності. Видачі розгорнулися у хабі громади, що працює в місті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Насамперед допомога призначена для вимушених переселенців із Мар'їнської громади пільгових категорій. А саме:

  • людей, які зазнали поранень внаслідок бойових дій;
  • родин, в яких є людина або дитина з інвалідністю;
  • людей, яким більше 60 років;
  • маломобільних осіб.


Кожен продуктовий набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, консервовану квасолю, соняшникову олію, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми 2Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

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Рінат Ахметов Павлоград
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