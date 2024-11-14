Переселенці з Мар'їнської громади у Павлограді отримують допомогу від Фонду Ахметова
До Павлограду Дніпропетровської області евакуювалося чимало мешканців із Мар'їнської громади. Фонд Ріната Ахметова передав для них тисячу наборів із продуктами найпершої необхідності. Видачі розгорнулися у хабі громади, що працює в місті.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Насамперед допомога призначена для вимушених переселенців із Мар'їнської громади пільгових категорій. А саме:
- людей, які зазнали поранень внаслідок бойових дій;
- родин, в яких є людина або дитина з інвалідністю;
- людей, яким більше 60 років;
- маломобільних осіб.
Кожен продуктовий набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, консервовану квасолю, соняшникову олію, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми 2Рінат Ахметов - Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.