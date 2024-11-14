Фото: переселенці з Мар'їнської громади у Павлограді отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)

До Павлограду Дніпропетровської області евакуювалося чимало мешканців із Мар'їнської громади. Фонд Ріната Ахметова передав для них тисячу наборів із продуктами найпершої необхідності. Видачі розгорнулися у хабі громади, що працює в місті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.