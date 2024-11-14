Переселенцы из Марьинской громады в Павлограде получают помощь от Фонда Ахметова
В Павлоград Днепропетровской области эвакуировались многие жители Марьинской общины. Фонд Рината Ахметова передал для них тысячу наборов с продуктами первой необходимости. Выдачи развернулись в хабе работающей в городе общины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
В первую очередь помощь предназначена для вынужденных переселенцев из Марьинской громады льготных категорий. А именно:
- людей, которые получили ранения в результате боевых действий;
- семей, в которых есть человек или ребенок с инвалидностью;
- людей старше 60 лет;
- маломобильных лиц.
Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы 2Ринат Ахметов – Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.