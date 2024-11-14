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Переселенцы из Марьинской громады в Павлограде получают помощь от Фонда Ахметова

Четверг 14 ноября 2024 16:21
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Переселенцы из Марьинской громады в Павлограде получают помощь от Фонда Ахметова Фото: переселенцы из Марьинской громады в Павлограде получают помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Юлия Бойко

В Павлоград Днепропетровской области эвакуировались многие жители Марьинской общины. Фонд Рината Ахметова передал для них тысячу наборов с продуктами первой необходимости. Выдачи развернулись в хабе работающей в городе общины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В первую очередь помощь предназначена для вынужденных переселенцев из Марьинской громады льготных категорий. А именно:

  • людей, которые получили ранения в результате боевых действий;
  • семей, в которых есть человек или ребенок с инвалидностью;
  • людей старше 60 лет;
  • маломобильных лиц.


Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы 2Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.

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Ринат Ахметов Павлоград
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