Пересечение границы без проблем: какими документами нужно запастись украинцам

Пересечение границ сейчас для большинства украинцев превратилось практически в квест. Некоторые страны охотно принимают только ПЦР-тест, некоторые пускают без них, а есть такие, которые требуют проходить тестирование сразу по приезду.

Как пересечь границу без проблем и какие понадобятся жителям Украины документы – читайте в нашем материале ниже.

Документы о коронавирусе – тестирования и вакцинация

Пересечь границу можно с результатами ПЦР-теста, экспресс-теста на антигены коронавируса или с документом о полном курсе вакцинации. Что в них должно быть указано обязательно:

Экспресс-тест на антиген

Полное имя и фамилия пациента

исследование: название болезни или возбудителя болезни (COVID-19, SARS-CoV-2)

тип исследования (immunochromatographic testing, immunochromatography assay, ICA, Lateral flow assay, LFT, rapid antigen test)

дата и время забора материала

результат теста (negative, not detected)

страна проведения исследования

название учреждения, которое выдало результат

уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код)

Результат теста на COVID-19 методом экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 может быть в цифровом или бумажном виде и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законом той страны, где он проводился.

Документ о полном курсе вакцинации от COVID-19

Полное имя и фамилия

Дата рождения

Пол

Гражданство и подпись клиента

Номер документа (там, где он есть), который подтверждает личность (паспорт, идентификационный код)

Название вакцины, дата введения, название производителя и серия производства

Название заболевание, от которого получен курс вакцинации

Подпись и печать врача, который произвел вакцинацию

Документ о вакцинации может быть в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законом той страны, в которой проведена вакцинация от COVID-19.

Эти документы дают возможность избежать самоизоляции как украинцам, там и иностранцам, которые постоянно проживают в Украине, по возвращении в страну.

Какие вакцины разрешены для полного курса вакцинации

BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием КОМІРНАТІ);

AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием АСТРАЗЕНЕКА);

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием КОВИШЕЛД);

Ad26.COV2.S производства Janssen;

mRNA-1273 производства Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием КОРОНАВАК).

Любые другие вакцины – не входят в официальный список ВОЗ.

Какие есть нюансы

Гражданам других стран, а также лицам без гражданства, в том числе и те, у которых есть вид на жительство в Украине, кроме теста на коронавирус или документа о полном курсе вакцинации необходима также страховка, которая покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и обсервацию.

Все документы должны быть заполнены на английском языке или иметь перевод на английский язык.

При отсутствии любого из документов – въезд в Украину гражданам других государств или лицам без гражданства может быть запрещен.

Детям до 12 лет справки о тестировании и вакцинации не нужны.

Как получить паспорт о полном курсе вакцинации в Украине

Украинцы уже могут получить международные сертификаты вакцинации после получения двух уколов. Эти документы называются – свидетельство, а не паспорта.

В бумажной форме их можно получить сразу после получения второй дозы вакцины от коронавируса. Выдают их в любом медицинском учреждении, которое подключено к электронной системе здравоохранения. За получением документа нужно обращаться к семейным врачам.

1. Заполнить свидетельство на основе данных о прививках от коронавируса, внесенных в электронную систему. Там должны быть все персональные данные пациента – фамилия и имя латиницей, информация о вакцинации (название вакцины, дата введения). Заполнять нужно документ на английском языке, дополнительно можно и на украинском. Вакцина должна входить в список ВОЗ.

2. Для получения бумажной версии, нужно обратиться в медицинское учреждение с просьбой выдать такой документ. Он должен быть оформлен согласно международным стандартам.

3. Сертификат вакцинации должен иметь официальный штамп учреждения, подпись врача, подпись пациента или его представителя.

4. Свидетельство о вакцинации действует один год, а после - его можно снова продлить.

5. Если у человека есть полное противопоказание к вакцинации, то вместо свидетельства выдается письменное разъяснение на украинском и английском языках с перечнем оснований для такого решения. Документ должен быть с подписью и штампом учреждения.