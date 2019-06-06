Перерезали вены: под Львовом в кабинете стоматолога произошло ЧП (фото)

Под Львовом в селе Мшана произошел ужасный инцидент. Мужчина зашел в кабинет стоматолога и нанес ножевые ранения врачу. В результате нападения у стоматолога перерезаны вены, его госпитализировали. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Правоохранители установили, что ножевое ранение 55-летнему врачу нанес 65-летний иностранец, который проживает в селе.

Под Львовом мужчина перерезал вены стоматологу (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. За это предусматривается от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Под Львовом мужчина перерезал вены стоматологу (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Напомним, что студент устроил поножовщину в житомирском общежитии. Конфликт возник между двумя парнями на общей кухне, где они готовили еду. После словесной перепалки один из парней схватил нож и нанес оппоненту несколько ранений.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского. При этом мужчина был в неадекватном состоянии. Инцидент произошел на Лесном массиве ночью.

Мы также писали о том, что в Италии с ножом напали на украинского актера Артема Ткачука из-за роли в фильме "Пираньи Неаполя", в котором он сыграл молодого преступника. 18-летний актер стал жертвой уличной банды. Сам актер получил два ранения в живот, а его друга жестко избили.