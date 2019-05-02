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Студент устроил резню в житомирском общежитии: все подробности

STYLERПроисшествия    02.05.2019 - 13:51
Студент устроил резню в житомирском общежитии: все подробности
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Парню, устроившему резню в общежитии житомирского колледжа, грозит до 15 лет тюрьмы

В Житомире конфликт между студентами местного колледжа закончился поножовщиной. ЧП произошло 1 мая на кухне общежития, в котором проживали парни. 

Как рассказали правоохранители, двое студентов готовили еду на общей кухне, когда внезапно между ними вспыхнул конфликт. В разгаре эмоций один из парней от нанесенных ему словесных оскорблений схватился за нож и нанес оппоненту несколько ранений. В результате 18-летний студент получил проникающие ранения брюшной полости и резаные раны спины. Он сразу же был доставлен в хирургическое отделение больницы.

19-летний студент, который нанес ножевые ранения своему знакомому, был задержан полицейскими и дает показания. На месте ЧП оперативники изъяли вещественные доказательства и опросили жителей общежития. Что заставило юношу из Пулинского района пойти на преступление - устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Студент устроил резню в житомирском общежитии: все подробности

19-летний студент устроил резню в общежитии житомирского колледжа (фото: zt.npu.gov.ua)

Тем временем досудебное расследование проводится по статьям 15 (покушение на преступление) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Студенту "светит" до 15 лет тюрьмы.

Студент устроил резню в житомирском общежитии: все подробности

Парню "светит" до 15 лет тюрьмы (фото: zt.npu.gov.ua)

Напомним, что недавно в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского.

Также мы писали о том, что в популярном харьковском торгово-развлекательном комплексе две девушки устроили поножовщину.

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