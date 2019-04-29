В Италии с ножом напали на украинского актера: все подробности (видео)

На украинского актера Артема Ткачука напали в Италии (иллюстративное фото: slyxi.com twitter)

На Артема Ткачука напали из-за роли в фильме

На украинского актера Артема Ткачука напали в Неаполе, Италия. Инцидент произошел ночью, 28 апреля, сообщает The Guardian.

18-летний актер стал жертвой уличной банды. К нему и его другу подошли молодые парни в одном из приморских районов Неаполя. У Ткачука спросили, с какого он района.

После этого Артема дважды ударили ножом в живот, а его друга жестоко избили. Известно, что ранения серьезные. Сейчас жизни актера ничего не угрожает.

На украинского актера Артема Ткачука напали в Италии (фото: comments.ua)

Правоохранители допускают, что Ткачук мог пострадать из-за своей роли в фильме "Пираньи Неаполя", в котором он сыграл молодого преступника.

В фильме, получившем награду на Берлинском кинофестивале в этом году, идет речь о детских бандах и преступных группировках города.

На украинского актера Артема Ткачука напали в Италии (видео: YouTube/ТСн)

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