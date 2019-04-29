ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии с ножом напали на украинского актера: все подробности (видео)

STYLERПроисшествия    29.04.2019 - 22:07
В Италии с ножом напали на украинского актера: все подробности (видео)
На украинского актера Артема Ткачука напали в Италии (иллюстративное фото: slyxi.com twitter)

На Артема Ткачука напали из-за роли в фильме

На украинского актера Артема Ткачука напали в Неаполе, Италия. Инцидент произошел ночью, 28 апреля, сообщает The Guardian.

18-летний актер стал жертвой уличной банды. К нему и его другу подошли молодые парни в одном из приморских районов Неаполя. У Ткачука спросили, с какого он района. 

После этого Артема дважды ударили ножом в живот, а его друга жестоко избили. Известно, что ранения серьезные. Сейчас жизни актера ничего не угрожает.

В Италии с ножом напали на украинского актера: все подробности (видео)

На украинского актера Артема Ткачука напали в Италии (фото: comments.ua)

Правоохранители допускают, что Ткачук мог пострадать из-за своей роли в фильме "Пираньи Неаполя", в котором он сыграл молодого преступника.

В фильме, получившем награду на Берлинском кинофестивале в этом году, идет речь о детских бандах и преступных группировках города.

На украинского актера Артема Ткачука напали в Италии (видео: YouTube/ТСн)

Напомним, гражданин Польши наехал на велосипедиста, уроженца Украины. Он сбил мужчину и намеренно переехал его.

К слову, в супермаркете "Сильпо" в харьковском торгово-развлекательном комплексе "Украина" две девушки устроили поножовщину.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток набросился на мать и бабушку с ножом в Печерском районе Киева.

В Киеве подросток набросился с ножом на маму и бабушку: все детали (видео) Выкрал младенца и деньги: детали инцидента в Тернополе
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины нападение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь