Пересчет пенсий в июле 2023: кто из пенсионеров сможет получить ощутимую прибавку
Пенсии в июле изменятся у многих пенсионеров, так как на этот месяц запланирован третий пересчет выплат - индексация. Этот пересчет коснется государственных служащих, работников органов местного самоуправления, народных депутатов и ученых.
Кому и на сколько повысят пенсии в 2023 году - читайте в материале Styler.
На сколько повысят пенсии
С 1 июля 2023 года на 19,7% повысят пенсии согласно запланированной индексации в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата", "О научной и научно-технической деятельности".
Индексация в размере 19,7% будет применена к сумме тех выплат, которую получали пенсионеры до 1 июля 2023 года. Пересчет произведут автоматически и размер доплаты будет индивидуальным - от 100 гривен до 1000 гривен.
У кого пенсии увеличатся
Индексация и повышение пенсионных выплат запланирована всем, кто вышел на заслуженный отдых по спецзаконам.
А именно:
- Государственные служащие
- Работники местного самоуправления
- Народные депутаты
- Научные работники
А что с остальными пенсиями в Украине
Общая индексация пенсий на 19,7% в Украине была произведена в марте 2023 года. Она коснулась пенсионеров, которые получали выплаты согласно Закону Украины об общественном государственном пенсионном страховании.
Также были проиндексированы пенсии лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, людям, уволенным с военной службы, увеличены размеры минимальной пенсий по инвалидности военнослужащим.
Кроме того, увеличили размеры минимальной пенсии для разных возрастных категорий, имеющих полный страховой стаж.
Размеры доплат были установлены индивидуально, и минимально они составили 100 гривен, максимально - 1500 гривен.
Кстати, ранее мы сообщали о том, кто из украинских пенсионеров имеет право на ежемесячные доплаты.
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