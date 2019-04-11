Переполнила чашу терпения: Елизавета II снова ополчилась на Меган Маркл

Меган Маркл, которая находится на последних срока беременности, снова довела своим поведением королеву Елизавету II до гнева. Герцогиня Сассекская решила, что будущего ребенка она будет воспитывать по своим правилам и даже заявила, что ее ребенок станет вегетарианцем, как и она сама. Об этом сообщает британское издание Express.

Однако королева Елизавета отреагировала на такое заявление Меган Маркл и как рассказал источник из королевского дворца, сообщила всем членам семьи, что она не допустит того, чтобы ее правнук сидел на "особой диете".

"Меган, кажется, мало заботят королевские традиции, но монархиня не позволит вырастить ребенка веганом", - сообщил источник в королевском дворце.

Меган Маркл устанавливает свои правила (Getty Images)

Каким образом королева собирается повлиять на воспитание будущего малыша, источник не сообщил. С учетом того, что принц Гарри и Меган Маркл уже переехали подальше от надзора королевы и поселились в Фрогмор-Хаусе в Виндзоре, королеве Елизавете будет сложно контролировать питание правнука.

Также Меган Маркл заявила, что собирается обойтись без услуг нянь и будет растить малыша самостоятельно вместе с мужем. Однако ранее и на это решение герцогини Сассекской королева наложила вето и решила выбрать помощников ей самостоятельно.

Ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл вероятно обманула всех с датой рождения ребенка, так как сообщается, что роды могут начаться в мае, а не в апреле, как предполагали ранее.

А также мы писали о том, что Меган Маркл нарушила очередной королевский протокол.