"Переполненные" детсады Киева и родительские взносы: что важно знать, устраивая ребенка в садик

По ее словам, мониторинг в столичных садиках показал, что около 47% мест, занятых детьми, которые пришли по записи, фактически не посещаются.

"Даже среди моих знакомых есть случаи, когда ребенок якобы оформлен в детский сад, но на самом деле находится у бабушки или у дедушки", - рассказала депутат.

В этом контексте, обращает внимание Берикашвили, особо странными выглядят просьбы руководства "переполненных" детских учреждений к родителям профинансировать покупку картриджей, питьевой воды и тому подобного.

В таких случаях родители могут пожаловаться на горячую линию "15-51", отметила депутат.

"Есть позиция мэра, что любой директор учебного заведения, на которого поступит такая жалоба, будет уволен, потому что у нас есть закон об образовании, который запрещает такие взятки", - говорит Берикашвили.

Она подчеркивает, что в Киеве идет финансирование на все учебные заведения, и именно эти средства должны быть использованы аппаратом детсада или школы.

"Нужно исследовать, почему у директора не хватает финансирования. Возможно, с того баланса, который есть, он потратил средства не на то, что нужно? Родителей я призываю ничего дополнительно не оплачивать. Если средств не хватает, стоит разобраться, почему: любая мама имеет право требовать отчет руководителя учреждения, потому что это средства ваши, это ваши налоги", - призвала депутат.