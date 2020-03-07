Перепады в 20 градусов: синоптики ошарашили новым прогнозом погоды

Погода в Украине продемонстрирует настоящую борьбу зимы с весной в воскресенье, 8 марта. По стране ожидаются температурные перепады в 20 и более градусов, местами - заморозки, во многих регионах пройдут дожди. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Согласно прогнозу Наталки Диденко, в воскресенье в Украине будет огромный температурный контраст. Если в Карпатах будет ноль и даже ниже, то в южной части страны температурные показатели могут достигнуть +20 градусов.

"Вне экстремов: восьмого марта ожидается на Западе и Севере в течение дня +6+12 градусов. На остальной территории Украины +12+19 градусов. Но на побережьях еще холодных морей будет значительно свежее", - пишет синоптик.

Дожди Диденко прогнозирует на Западе и Севере, а к обеду осадки доберутся и до центральной части Украины. А вот Юг и Восток 8 марта все еще будет в сухой погоде.

В Киеве 8 марта похолодает, будет влажно. Температура воздуха +8...+9 градусов.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра на карте погоды на 8 марта показали, в каких областях ожидаются дожди.

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что народный синоптик дал неутешительный прогноз на лето в Украине.