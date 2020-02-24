Перепады до 15 градусов: в Украину идет аномальная погода

Погода в Украине в скором времени покажет настоящую борьбу между зимой и весной. После ураганного ветра с ливнями в страну придет аномальное тепло до +14, а потом в Украине вновь похолодает и местами пойдет снег. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, 25 января, в Украине все еще будет ветрено с порывами до 7-12 метров в секунду, пасмурно, местами - небольшой дождь. Ближайшей ночью - небольшой мороз (от +2 до -3 градусов). Днем - от +3 до +9, на Юге и части Запада - от +5 до 9, а на Закарпатье и Прикарпатье во вторник придет потепление (+8... +11).

В западных областях небольшой дождь, а на остальных территориях будет пасмурно, осадки маловероятны.

В Киеве 25 февраля будет облачно, ближайшей ночью от 0 до -2 градусов, днем от +4 до +6.

Погода в Украине 25 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 26 февраля, в страну ворвется весеннее тепло - на Юге +12... +14, на остальных территориях от +7 до +13. Ночью будет также тепло - от +3 до +5, лишь на Востоке заморозки до -1 градуса. На Севере и Западе довольно сильный дождь, будет ветрено.

27 февраля в страну придет новая волна похолодания, которое начнется с западных областей. Ночных заморозков не будет, но днем будет от +3 до +7 на Западе, на Севере - от +5 до +7, на остальных территориях сохранится тепло - от +7 до +14 градусов. В четверг всю страну снова накроют дожди - на Западе с мокрым снегом, порывистый ветер сохранится.

Погода в Украине 26 и 27 февраля (фото: meteo.gov.ua)

28 февраля волна похолодания затронет уже всю Украину. Снег и снег с дождем будет по всей стране, кроме южных областей, ветер 7-12 м/с. Ночью - заморозки (кроме Востока). Температура от +5 до +9, а на Севере - от +2 до +5 градусов.

В последний день зимы, 29 февраля, с Запада придет ясная погода и небольшое потепление, ветер стихнет. На остальных территориях все еще будут осадки.

Погода в Украине 28 и 279 февраля (фото: meteo.gov.ua)