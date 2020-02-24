Перепади до 15 градусів: в Україну йде аномальна погода

Погода в Україні незабаром покаже справжню боротьбу між зимою і весною. Після ураганного вітру зі зливами в країну прийде аномальне тепло до +14, а потім в Україні знову похолодає і місцями піде сніг. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так 25 січня, в Україні все ще буде вітер з поривами до 7-12 метрів в секунду, хмарно, місцями - невеликий дощ. Найближчої ночі - невеликий мороз (від +2 до -3 градусів). Удень - від +3 до +9, на Півдні та частині Заходу - від +5 до 9, а на Закарпатті і Прикарпатті у вівторок прийде потепління (+8... +11).

У західних областях невеликий дощ, а на інших територіях буде хмарно, опади малоймовірні.

В Києві 25 лютого буде хмарно, найближчої ночі від 0 до -2 градусів, вдень від +4 до +6.

Погода в Україні 25 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 26 лютого, в країну увірветься весняне тепло - на Півдні +12... +14, на інших територіях від +7 до +13. Уночі буде також тепло - від +3 до +5, лише на Сході заморозки до -1 градуса. На Півночі і Заході досить сильний дощ, буде вітряно.

27 лютого в країну прийде нова хвиля похолодання, яке розпочнеться з західних областей. Нічних заморозків не буде, але вдень буде від +3 до +7 на Заході, на Півночі - від +5 до +7, на інших територіях збережеться тепло - від +7 до +14 градусів. У четвер всю країну знову накриють дощі, на Заході - з мокрим снігом, поривчастий вітер збережеться.

Погода в Україні 26 і 27 лютого (фото: meteo.gov.ua)

28 лютого хвиля похолодання заторкне вже всю Україну. Сніг та сніг з дощем буде по всій країні, крім південних областей, вітер 7-12 м/с. Вночі - заморозки (крім Сходу). Температура від +5 до +9, а на Півночі - від +2 до +5 градусів.

В останній день зими, 29 лютого, з Заходу прийде ясна погода і невелике потепління, вітер стихне. На інших територіях все ще будуть опади.

Погода в Україні 28 і 29 лютого (фото: meteo.gov.ua)