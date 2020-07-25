Перепад с жары +37 в сильный холод: синоптики обновили прогноз на начало августа

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине существенно и резко поменяется в первые дни августа

Погода в Украине вскоре изменится с приходом сильной жары, которая местами достигнет +37 градусов. Но такие высокие "градусы" продержатся недолго, так как в начале августа температура резко снизится до +21-го.

Так, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, показатели термометров пойдут вверх на выходных, 25 и 26 июля, и достигнут максимума в +28+37 градусов к 29-31 числу (в зависимости от региона).

Но 31 июля - 2 августа последует сильный скачок вниз до сильно холодных, как для лета, +21+23 градусов. Причем похолодание придет вместе с грозовыми дождями, а местами - ливнями.

Ниже прогноз погоды в Киеве, Львове, Харькове и Херсоне на 10 дней.

Прогноз погоды в Украине (скрин: gismeteo.ua)

Про повышение температуры до сильной жары к концу июля сообщили также синоптики Украинского гидрометцентра.

А Наталка Диденко рассказала, что на выходных в Киеве станет жарче, а на Западе возможны сильные дожди.

Отметим, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что большая часть августа будет жаркой и засушливой, а похолодание придет уже в последнюю неделю месяца.