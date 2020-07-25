ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Перепад с жары +37 в сильный холод: синоптики обновили прогноз на начало августа

Суббота 25 июля 2020 07:01
Перепад с жары +37 в сильный холод: синоптики обновили прогноз на начало августа
Погода в Украине (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине существенно и резко поменяется в первые дни августа

Погода в Украине вскоре изменится с приходом сильной жары, которая местами достигнет +37 градусов. Но такие высокие "градусы" продержатся недолго, так как в начале августа температура резко снизится до +21-го.

Так, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, показатели термометров пойдут вверх на выходных, 25 и 26 июля, и достигнут максимума в +28+37 градусов к 29-31 числу (в зависимости от региона).

Но 31 июля - 2 августа последует сильный скачок вниз до сильно холодных, как для лета, +21+23 градусов. Причем похолодание придет вместе с грозовыми дождями, а местами - ливнями.

Ниже прогноз погоды в Киеве, Львове, Харькове и Херсоне на 10 дней.

Перепад с жары +37 в сильный холод: синоптики обновили прогноз на начало августа

Прогноз погоды в Украине (скрин: gismeteo.ua)

Про повышение температуры до сильной жары к концу июля сообщили также синоптики Украинского гидрометцентра.

А Наталка Диденко рассказала, что на выходных в Киеве станет жарче, а на Западе возможны сильные дожди.

Отметим, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что большая часть августа будет жаркой и засушливой, а похолодание придет уже в последнюю неделю месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь