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Перепад зі спеки +37 в сильний холод: синоптики оновили прогноз на початок серпня

Субота 25 липня 2020 07:01
Перепад зі спеки +37 в сильний холод: синоптики оновили прогноз на початок серпня
Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні істотно і різко зміниться у перші дні серпня

Погода в Україні незабаром зміниться з приходом сильної спеки, яка місцями досягне +37 градусів. Але такі високі "градуси" протримаються недовго, бо на початку серпня температура різко знизиться до +21-го.

Так, згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, показники термометрів підуть вгору на вихідні, 25 і 26 липня, і досягнуть максимуму в +28+37 градусів до 29-31 числа (залежно від регіону).

Але 31 липня - 2 серпня буде сильний стрибок вниз до сильно холодних, як для літа, +21+23 градусів. Причому похолодання прийде разом з грозовими дощами, а місцями - зливами.

Нижче прогноз погоди у Києві, Львові, Харкові і Херсоні на 10 днів.

Перепад зі спеки +37 в сильний холод: синоптики оновили прогноз на початок серпня

Прогноз погоди в Україні (скрін: gismeteo.ua)

Про підвищення температури до сильної спеки до кінця липня повідомили також синоптики Українського гідрометцентру.

А Наталка Діденко розповіла, що на вихідних у Києві стане спекотніше, а на Заході можливі сильні дощі.

Зазначимо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що більша частина серпня буде спекотною і посушливою, а похолодання прийде вже в останній тиждень місяця.

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