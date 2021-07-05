ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве произошла массовая драка футбольных фанатов: побоище попало на видео

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 июля 2021 15:42
В Киеве произошла массовая драка футбольных фанатов: побоище попало на видео В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве произошла массовая драка фанатов после футбольного матча между сборными Украины и Англии. Болельщики в расстроенных чувствах гуляли по столице до самого утра и на рассвете устроили массовое побоище в районе Контрактовой площади.

Детали сообщает издание "24 канал" со ссылкой на Telegram-каналы.

Отмечается, что конфликт возник между представителями двух отдельных компаний футбольных фанатов, которые всю ночь гуляли по столице после матча. Сначала между парнями началась словесная перепалка, потом она переросла в толкотню, а потом двое мужчин устроили драку. В которую потом подключились и остальные присутствующие.

Как сообщают очевидцы, драка произошла около 5 часов утра в воскресенье, 4 июля. Зачинщиком драки стал молодой человек в белой футболке, который без каких-либо причин ударил прохожего. За пострадавшего вступились друзья, с которыми он находился на улице. За нападающего – его спутники.

Весь инцидент вылился в массовую драку, в которой участвовали несколько десятков болельщиков. На кадрах видео видно, что один из участников побоища явно получил серьезную травму, так как его ударили по лицу и он упал на асфальт.

В столичной полиции на данный момент об инциденте ничего не сообщали. Также неизвестно, понадобилась ли медицинская помощь кому-то из футбольных болельщиков.

В Киеве произошла массовая драка между футбольными болельщиками

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре полиция арестовала дебошира, который избил жену с ребенком и прокусил ногу "копу".

А также рассказывали о том, что в Днепре пассажир набросился с кулаками на водителя автобуса.

Читайте РБК-Украина в Google News
драка болельщики
LITE
Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела
Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела