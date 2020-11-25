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Суровые украинские болельщики: фаны забросили директора стадиона в мусорный бак

Чернигов, Среда 25 ноября 2020 10:15
Суровые украинские болельщики: фаны забросили директора стадиона в мусорный бак
В Чернигове фаны ф/к "Десна" прокатили директора стадиона в мусорном баке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Фаны "Десны" бросили директора стадиона в мусорный бак и прокатили дло стадиона

Фанаты футбольного клуба "Десна" забросили директора стадиона в мусорный бак и прокатили до входа в этот стадион.

Но этим не обошлось. Разъяренные болельщики еще и разбили голову мужчине, сообщают "Вартові еспресо"

"Суровые украинские болельщики. В Чернигове фанаты "Десны" бросили в мусорный бак директора стадиона, после чего разбили ему голову", - подписано видео.

На кадрах видно, что толпа из десятка фанатов жгут файеры и сопровождают мусорный бак, в котором сидит беспомощный директор стадиона, криками "Позор!".

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику, 18+.

Суворі українські вболівальники У Чернігові фанати "Десни" кинули в сміттєвий бак директора стадіону, після чого розбили йому голову. Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі події першими

Posted by Вартові еспресо on Tuesday, November 24, 2020

В Чернигове фаны ф/к "Десна" прокатили директора стадиона в мусорном баке (видео: facebook.com/vartovi.espreso)

Ранее мы писали, что хоккеисты "Сокола" и "Ледяных волков" устроили эпичную драку во время матча в рамках чемпионата Украины.

Также сообщалось, что легендарный украинский футболист экс-динамовец Тарас Михалик устроил потасовку во время турнира в Волынской области. При этом футболисты команды Михалика были в форме московского "Локомотива".

К слову, не так давно в Харькове футболисты устроили жесткую драку во время матча.

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