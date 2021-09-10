Під Львовом футбольний матч перетворився на епічну бійку (відео)

Під Львовом футбольний матч другої ліги Перемишлянського району між командами "Долина" з села Неділиська та "Золота Липа" з села Чемеринці перетворився на масове бойовисько і відгукнувся зарахованою поразкою для обох сторін, а також дискваліфікацією та штрафами для деяких гравців.

Конфлікт, в якому взяли участь футболісти, вболівальники та арбітри, потрапив на відео, і кадри розмістили в мережі .

Іскрою для полум'я розбрату послужило обурення фанатів команди з Неділиська, коли ті пропустили м'яч у свої ворота, а судді зафіксували цей гол. Вболівальники почали із застосуванням фізичної сили пред'являти претензії, гравці "Золотої Липи", своєю чергою, відмовилися продовжувати поєдинок, і незабаром виникла бійка "стінка на стінку".

У бійці чимало футболістів змогли досхочу продемонструвати свої спортивні якості та різноманітні таланти, та й самі фанати, відкинувши парасольки геть, поспішали взяти участь у "валці".

"Як Неділиська з Чемеринцями у футбол грали. Або Перемишлянська ліга Європи. До речі дисциплінарний комітет Перемишлянської федерації футболу "впаяв" штраф футболісту в червоній формі в розмірі 500 грн. Федерація така ж "адекватна" як і "футболісти" - підписав кадри в Facebook Олександр Завольський.

Увага, на відео присутні нецензурна лайка і сцени насильства!

Відео: масова бійка на футбольному матчі "Долина" - "Золота Липа"

У підсумку вже після матчу 11 туру Федерація футболу Перемишлянського району одностайним рішенням зарахувала технічну поразку обом командам-суперницям (з рахунком 3:0). Одного гравця "Долини" оштрафували на 500 гривень і відсторонили до кінця сезону 2021, а футболіст "Золотої Липи" отримав штраф 300 гривень і аналогічне відсторонення.

Крім того, команду з Неділиська попередили про умовну дискваліфікацію під час домашніх матчів до кінця цього сезону. Також "Долина" повинна буде зіграти 12 вересня домашній матч 13 туру на нейтральному полі.

Команди покарали за неспортивну поведінку (фото: https://www.facebook.com/groups / Федерація футболу Перемишлянського району)