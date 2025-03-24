У "Дії" стартувало голосування за склад Нацжурі "Євробачення-2025": хто у списку

Суспільне Мовлення оголосило нове опитування в "Дії", де користувачі можуть обрати склад національного журі України для "Євробачення-2025".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Євробачення Україна .

П'ять кандидатів, які отримають найбільшу підтримку, оцінюватимуть виступи артистів з інших країн у фіналі "Євробачення-2025" у Базелі. Опитування триватиме з 24 березня до 10:00 31 березня.

Долучитися до голосування можуть усі охочі від 14 років. Для цього потрібно відкрити застосунок "Дія", перейти до розділу "Сервіси", обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з дев’яти кандидатів. Голосування за склад національного журі на "Євробачення-2025" (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Список кандидатів

Mélovin - відомий український співак, автор пісень, композитор і продюсер. Він представляв Україну на "Євробаченні-2018" та здобув перемогу в шоу "Х-Фактор", "Маска" і "Неймовірні дуети". Mélovin є лауреатом багатьох музичних премій, зокрема M1 Music Awards. Голосування за склад національного журі на "Євробачення-2025" (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Tayanna - співачка, композиторка та авторка пісень, яка має чимало престижних нагород, серед яких "Золота жар-птиця - 2018" та M1 Music Awards - 2017. Вона була фіналісткою національних відборів на "Євробачення" у 2017 та 2018 роках. Голосування за склад національного журі на "Євробачення-2025" (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Марко Галаневич - музикант, вокаліст та фронтмен гурту "ДахаБраха", а також актор київського театру "Дах". У 2020 році став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. Голосування за склад національного журі на "Євробачення-2025" (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Руслан Махов - режисер-постановник шоу, перформансів і кліпів для найвідоміших українських зірок. Він є режисером-постановником проєкту "Голос країни", хореографом шоу "Танці з зірками" та премії M1 Music Awards. Також Махов був хореографом-постановником номера України на "Євробаченні-2023". Голосування за склад національного журі на "Євробачення-2025" (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Катерина Павленко - співачка, композиторка та авторка пісень. Вона є фронтвумен гурту Go_A, який посів п'яте місце на "Євробаченні-2021" у Роттердамі. Голосування за склад національного журі на "Євробачення-2025" (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Анатолій Сачівко - режисер і хореограф у кіно та театрі. Засновник танцювального об'єднання Apache Crew. Він був постановником перформансу The Children’s Courtyard на "Євробаченні-2017" та режисером-постановником музичного відео "1944" для "Євробачення-2016". Голосування за склад національного журі на "Євробачення-2025" (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Натела Чхартішвілі-Зацаринна - генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2". Вона працювала над створенням премій M1 Music Awards, "Золота жар-птиця", а також благодійних фестивалів "Чорноморські ігри" та Dity Help Music. Голосування за склад національного журі на "Євробачення-2025" (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Олена Шоптенко - відома хореографка-постановниця, чемпіонка світу зі спортивних бальних танців. Вона є переможницею та головною хореографкою шоу "Танці з зірками". Голосування за склад національного журі на "Євробачення-2025" (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Дмитро Шуров - засновник музичного проєкту "Pianoбой", відомий автор пісень, рок-піаніст, продюсер та кінокомпозитор. Він був музичним продюсером національних відборів на "Євробачення" у 2023 та 2024 роках. Голосування за склад національного журі на "Євробачення-2025" (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

П'ятеро кандидатів, які отримають найбільшу підтримку під час опитування, увійдуть до складу національного журі України на "Євробаченні-2025".

Головою журі автоматично стане той, хто набере найбільшу кількість голосів. Якщо хтось із цієї п'ятірки не зможе підписати зобов’язання через поважні причини або за вимогою Європейської мовної спілки, його місце посяде наступний кандидат за кількістю голосів.

Відповідно до правил конкурсу, склад національного журі офіційно оголосять 17 травня - у день гранд-фіналу "Євробачення-2025", що відбудеться у швейцарському Базелі.

Що відомо про "Євробачення-2025"

69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у 2025 році у швейцарському місті Базель. Право приймати конкурс країна отримала після перемоги Nemo з піснею The Code, яка принесла Швейцарії тріумф на попередньому конкурсі.

Гранд-фінал запланований на суботу, 17 травня, а півфінали відбудуться 13 та 15 травня. Місцем проведення стане арена St. Jakobshalle.

Загалом у конкурсі візьмуть участь 37 країн. Серед них 32 боротимуться за місце у фіналі під час півфіналів, де визначать до 20 фіналістів.

Водночас представники "великої п'ятірки" - Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія - автоматично отримають місце у фіналі. Швейцарія, як країна-переможниця попереднього року, також виступить без відбору.

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