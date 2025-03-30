Победители "Евровидения-2024" NEMO оценили конкурсную песню группы Ziferblat (видео)

Победители "Евровидения-2024" NEMO оценили конкурсную песню группы Ziferblat, которые в этом году будут представлять Украину на музыкальном шоу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram фанатки конкурса Эшли, которая опубликовала видеообращение артистов.

Так, на видео участники группы NEMO специально обратились к украинским представителям Ziferblat, выразив своё восхищение их нынешней песней "Bird of Pray".

Они также пожелали группе приятно провести время на конкурсе и намекнули, что, возможно, вскоре им выпадет шанс встретиться.

"Я люблю вашу песню и желаю вам как можно лучше провести время на "Евровидении". Видимо, скоро увидимся", - высказались Nemo.

Один из участников Ziferblat откликнулся на это теплое и вдохновляющее поздравление.

"NEMO не о победе на Евровидении, а о важных изменениях в мейнстрим музыке, я очень жду действительно исторического альбома от них" - отметил вокалист группы Даня Лещинский. Ziferblat(фото: instagram.com/ziferblat_band)

Напомним, в июне 2024 года во время фестиваля Atlas United победители Евровидения сообщили, что планируют концерты в Киеве и Греции, а позже добавили эти страны в список своих будущих выступлений.

Цена билетов на украинский концерт NEMO варьировалась от 1300 до 5000 грн в зависимости от категории мест.

Недавно артисты объявили о переносе своего концерта в Киеве. Выступление, которое должно было состояться 7 марта 2025 года в клубе Atlas, перенесено на 10 октября.

NEMO (фото: instagram.com/nemothings)

"Мы знаем, как сильно вы ждали этого весной и как много для нас значит встреча с вами и выступление перед вами. Но в прошлом году мы осознали важную вещь: большие дела требуют времени. В бешеном ритме после Евровидения у нас было всего три недели для написания и продюсирования новых песен - этого недостаточно для альбома, о котором мы мечтаем. Сейчас мы посвящаем следующие месяцы именно музыке и миру, который создаем и в который влюбляемся. Мы уверены, что вы тоже его полюбите", - признались исполнители.

К слову, на днях стало известно, под каким номером Украина выступит на "Евровидении-2025". Конкурс состоится в швейцарском городе Базель в мае этого года.

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