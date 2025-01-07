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Переможниця "Холостяка" зачарувала гарячими фото в стилі Барбі

Вівторок 07 січня 2025 13:14
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Переможниця "Холостяка" зачарувала гарячими фото в стилі Барбі Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Катерина Собкова

Переможниця 13-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка нещодавно засвітилася в розкішній весільній сукні, продемонструвала фото в незвичному образі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

Для фотосесії 28-річна обраниця холостяка обрала незвичну стилістику. Вона показала кілька образів у рожевому вбранні, яке нагадувало стиль ляльки Барбі.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; зачарувала гарячими фото в стилі Барбі

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Перший образ Інни складався з короткої рожевої сукні на тонких бретельках і туфель-мюлі на високих підборах і з пір'ям. Завершували лук макіяж із рожевими акцентами, а також укладка - волосся переможниця "Холостяка" злегка підкрутила і зробила "хвилі".

Переможниця &quot;Холостяка&quot; зачарувала гарячими фото в стилі Барбі

Новий образ переможниці "Холостяка" (фото: instagram.com/innka_belen)

Для фотосесії дівчина вибрала незвичне місце - вона позувала, сидячи у ванній.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; зачарувала гарячими фото в стилі БарбіПереможниця &quot;Холостяка&quot; зачарувала гарячими фото в стилі Барбі

Бєлєнь показала нові фото (фото: instagram.com/innka_belen)

Для другого образу Інна вибрала коротку білу сукню з пікантним вирізом у зоні декольте. Зверху вона накинула рожеву шубу з довгим ворсом. Завершити лук вона вирішила білими туфлями на шпильках і з гострими носками, декорованими бантиками.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; зачарувала гарячими фото в стилі Барбі

Інна Бєлєнь у новій фотосесії (фото: instagram.com/innka_belen)

Як відреагували в мережі

Фоловери дівчини тут же почали коментувати сміливі фото обраниці Терена:

  • "Вау, яка розкішна жінка", - зазначила Юстина Багай
  • "Барбі"
  • "Ви дуже красиві"
  • "Як ніжно і витончено"
  • "Ніжна кішечка"
  • "Прямо як Мерилін Монро".

Переможниця &quot;Холостяка&quot; зачарувала гарячими фото в стилі Барбі

Бєлєнь показала сміливі фото в стилі Барбі (фото: instagram.com/innka_belen)

Що відомо про Інну Бєлєнь

Інні Бєлєнь 29 років, вона народилася і виросла в Харкові. Закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю "Філологія".

Її батьки займаються бізнесом, пов'язаним із нерухомістю. Також сім'я волонтерить із 2014 року.

Дівчина з ранніх років пішла працювати. Потім переїхала за кордон, навчалася в Німеччині та обіймала посаду керівниці ресторану, займалася інвестиціями.

У Німеччині вона зустріла свого першого чоловіка, який був молодший за неї на 4 роки. Цей шлюб тривав близько 4 років - пара розійшлася через те, що Бєлєнь багато часу приділяла роботі та фактично забезпечувала чоловіка.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ повернулася в Україну, стала допомагати військовим. Вона регулярно передає на фронт рації, тепловізори та генератори, а також організовує збори на машини для потреб наших воїнів.

Крім того, Інна неодноразово ставала донором крові, про що дівчина розповідає у своєму блозі. І закликає інших людей робити те саме.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; зачарувала гарячими фото в стилі Барбі

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Раніше переможниця "Холостяка" натякнула на весілля з Тереном і назвала "красиву" дату.

Також фіналістка "Холостяка" Анастасія Юзьвак зробила сміливу заяву про Терена та інтим на проєкті.

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