Переможниця "Холостяка" зачарувала гарячими фото в стилі Барбі
Переможниця 13-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка нещодавно засвітилася в розкішній весільній сукні, продемонструвала фото в незвичному образі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.
Для фотосесії 28-річна обраниця холостяка обрала незвичну стилістику. Вона показала кілька образів у рожевому вбранні, яке нагадувало стиль ляльки Барбі.
Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Перший образ Інни складався з короткої рожевої сукні на тонких бретельках і туфель-мюлі на високих підборах і з пір'ям. Завершували лук макіяж із рожевими акцентами, а також укладка - волосся переможниця "Холостяка" злегка підкрутила і зробила "хвилі".
Новий образ переможниці "Холостяка" (фото: instagram.com/innka_belen)
Для фотосесії дівчина вибрала незвичне місце - вона позувала, сидячи у ванній.
Бєлєнь показала нові фото (фото: instagram.com/innka_belen)
Для другого образу Інна вибрала коротку білу сукню з пікантним вирізом у зоні декольте. Зверху вона накинула рожеву шубу з довгим ворсом. Завершити лук вона вирішила білими туфлями на шпильках і з гострими носками, декорованими бантиками.
Інна Бєлєнь у новій фотосесії (фото: instagram.com/innka_belen)
Як відреагували в мережі
Фоловери дівчини тут же почали коментувати сміливі фото обраниці Терена:
- "Вау, яка розкішна жінка", - зазначила Юстина Багай
- "Барбі"
- "Ви дуже красиві"
- "Як ніжно і витончено"
- "Ніжна кішечка"
- "Прямо як Мерилін Монро".
Бєлєнь показала сміливі фото в стилі Барбі (фото: instagram.com/innka_belen)
Що відомо про Інну Бєлєнь
Інні Бєлєнь 29 років, вона народилася і виросла в Харкові. Закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю "Філологія".
Її батьки займаються бізнесом, пов'язаним із нерухомістю. Також сім'я волонтерить із 2014 року.
Дівчина з ранніх років пішла працювати. Потім переїхала за кордон, навчалася в Німеччині та обіймала посаду керівниці ресторану, займалася інвестиціями.
У Німеччині вона зустріла свого першого чоловіка, який був молодший за неї на 4 роки. Цей шлюб тривав близько 4 років - пара розійшлася через те, що Бєлєнь багато часу приділяла роботі та фактично забезпечувала чоловіка.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ повернулася в Україну, стала допомагати військовим. Вона регулярно передає на фронт рації, тепловізори та генератори, а також організовує збори на машини для потреб наших воїнів.
Крім того, Інна неодноразово ставала донором крові, про що дівчина розповідає у своєму блозі. І закликає інших людей робити те саме.
Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)