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Переможниця "Холостяка" зачарувала звабливим образом у новій фотосесії

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Катерина Собкова

У п'ятницю, 27 грудня, глядачі побачили фінальну серію проєкту "Холостяк-13" з ветераном війни Олександром Тереном, переможницею якого стала волонтерка і перекладачка німецької мови Інна Бєлєнь. Тепер дівчина порадувала своїх підписників новими фото.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

На світлинах дівчина постала в білому лонгсліві з відкритими плечима, щільних чорних колготках і білих босоніжках на високих підборах. Примітно, що свій лук вона не доповнила спідницею.

Переможниця "Холостяка" (фото: instagram.com/innka_belen)

На деяких фото вона накинула зверху коротку бордову куртку.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Для фотосесії дівчина вибрала природний макіяж, але з акцентом на губах, які вона нафарбувала червоною помадою.

Також образ переможниці "Холостяк-13" завершувала укладка з хвилястими локонами і чокер з перлів на шиї.

Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Як відреагували в мережі

Фоловери Бєлєнь одразу ж почали коментувати нову фотосесію, засипавши дівчину компліментами:

  • "Ай, яка ж красива! Навіть подих захоплює від цієї жіночності та краси!"
  • "Інночко, дуже красива. Неймовірна просто"
  • "Ви стали ще красивішою"
  • "Боже, як це красиво"
  • "Прекрасна"
  • "Ви просто неперевершена. Червоний колір вам личить"
  • "Це просто пожежа"
  • "Яка розкішна жінка"
  • "Мерлін Монро нервово курить осторонь".

Нагадаємо, у фіналі "Холостяка-13", окрім Інни Бєлєнь, також була тарологиня і володарка жіночої енергії Анастасія Юзьвак.

Олександр Терен спочатку познайомив обох дівчат зі своєю сім'єю, а потім з найближчими друзями. Також він влаштував кожній дівчині індивідуальне побачення.

Зрештою Терен сказав Анастасії, що вони з нею занадто різні. А Інні подарував розкішну каблучку та зізнався у своїх почуттях.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Що відомо про Інну Бєлєнь

Дівчині 28 років, вона родом із Харкова. За освітою перекладачка з німецької мови.

З 20-річного віку навчалася і працювала за кордоном, обіймала посаду керівниці ресторану, займалася інвестиціями. Дівчина неодноразово наголошувала, що має пасивний дохід і вже встигла придбати квартиру в Києві.

Після початку повномасштабної війни в Україні повернулася на батьківщину і стала займатися волонтерством: регулярно передає на фронт рації, тепловізори та генератори. Також організовує збори на машини для потреб наших воїнів.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

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