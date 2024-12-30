Победительница "Холостяка" очаровала соблазнительным образом в новой фотосессии

На снимках девушка предстала в белом лонгсливе с открытыми плечами, плотных черных колготках и белых босоножках на высоких каблуках. Примечательно, что свой лук она не дополнила юбкой.

Победительница "Холостяка" (фото: instagram.com/innka_belen)

На некоторых фото она накинула сверху короткую бордовую куртку.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Для фотосессии девушка выбрала естественный макияж, но с акцентом на губах, которые она накрасила красной помадой.

Также образ победительницы "Холостяк-13" завершала укладка с волнистыми локонами и чокер из жемчуга на шее.

Победительница "Холостяка" Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Белень тут же принялись комментировать новую фотосессию, засыпав девушку комплиментами:

"Ай, какая же красивая! Даже дыхание захватывает от этой женственности и красоты!"

"Инночка, очень красивая. Невероятная просто"

"Вы стали еще красивее"

"Боже, как это красиво"

"Прекрасная"

"Вы просто непревзойденная. Красный цвет вам идет"

"Это просто пожар"

"Какая роскошная женщина"

"Мерлин Монро нервно курит в сторонке".

Напомним, в финале "Холостяка-13", кроме Инны Белень также была таролог и обладательница женской энергии Анастасия Юзьвак.

Александр Терен сначала познакомил обеих девушек со своей семьей, а затем с самыми близкими друзьями. Также он устроил каждой девушке индивидуальное свидание.

В конце концов Терен сказал Анастасии, что они с ней слишком разные. А Инне подарил роскошное кольцо и признался в своих чувствах.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Что известно про Инну Белень

Девушке 28 лет, она родом из Харькова. По образованию переводчица с немецкого языка.

С 20-летнего возраста училась и работала за рубежом, занимала должность руководительницы ресторана, занималась инвестициями. Девушка неоднократно подчеркивала, что имеет пассивный доход и уже успела приобрести квартиру в Киеве.

После начала полномасштабной войны в Украине вернулась на родине и стала заниматься волонтерством: регулярно передает на фронт рации, тепловизоры и генераторы. Также организовывает сборы на машины для потребностей наших воинов.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)