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Победительница "Холостяка" очаровала горячими фото в стиле Барби

Вторник 07 января 2025 13:14
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Победительница "Холостяка" очаровала горячими фото в стиле Барби Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Катерина Собкова

Победительница 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Инна Белень, которая недавно засветилась в роскошном свадебном платье, продемонстрировала фото в необычном образе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Для фотосессии 28-летняя избранница холостяка выбрала необычную стилистику. Она показала несколько образов в розовых нарядах, которые напоминали стиль куклы Барби.

Победительница &quot;Холостяка&quot; очаровала горячими фото в стиле Барби

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Первый образ Инны состоял из короткого розового платья на тонких бретельках и туфлей-мюли на высоких каблуках и с перьями. Завершали лук макияж с розовыми акцентами, а также укладка - волосы победительница "Холостяка" слегка подкрутила и сделала "волны".

Победительница &quot;Холостяка&quot; очаровала горячими фото в стиле Барби

Новый образ победительницы "Холостяка" (фото: instagram.com/innka_belen)

Для фотосессии девушка выбрала необычное место - она позировала, сидя в ванной.

Победительница &quot;Холостяка&quot; очаровала горячими фото в стиле БарбиПобедительница &quot;Холостяка&quot; очаровала горячими фото в стиле Барби

Белень показала новые фото (фото: instagram.com/innka_belen)

Для второго образа Инна выбрала короткое белое платье с пикантным вырезом в зоне декольте. Сверху она накинула розовую шубу с длинным ворсом. Завершить лук она решила белыми туфлями на шпильках и с острыми носками, декорированными бантиками.

Победительница &quot;Холостяка&quot; очаровала горячими фото в стиле Барби

Инна Белень в новой фотоссесии (фото: instagram.com/innka_belen)

Как отреагировали в сети

Фолловеры девушки тут же принялись комментировать смелые фото избранницы Терена:

  • "Вау, какая роскошная женщина", - отметила Юстина Багай
  • "Барби"
  • "Вы очень красивы"
  • "Как нежно и утонченно"
  • "Нежная кошечка"
  • "Прямо как Мерилин Монро".

Победительница &quot;Холостяка&quot; очаровала горячими фото в стиле Барби

Белень показала смелые фото в стиле Барби (фото: instagram.com/innka_belen)

Что известно про Инну Белень

Инне Белень 29 лет, она родилась и выросла в Харькове. Закончила Харьковский политехнический институт по специальности "Филология".

Ее родители занимаются бизнесом, связанным с недвижимостью. Также семья волонтерит с 2014 года.

Девушка с ранних лет пошла работать. Затем переехала за границу, училась в Германии и занимала должность руководительницы ресторана, занималась инвестициями.

В Германии она встретила своего первого мужа, который был младше ее на 4 года. Этот брак продлился около 4 лет - пара разошлась из-за того, что Белень много времени уделяла работе и фактически обеспечивала мужа.

После начала полномасштабного вторжения РФ вернулась в Украину, стала помогать военным. Она регулярно передает на фронт рации, тепловизоры и генераторы, а также организовывает сборы на машины для потребностей наших воинов.

Кроме того, Инна неоднократно становилась донором крови, о чем девушка рассказывает в своем блоге. И призывает других людей делать то же самое.

Победительница &quot;Холостяка&quot; очаровала горячими фото в стиле Барби

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Ранее победительница "Холостяка" намекнула на свадьбу с Тереном и назвала "красивую" дату.

Также финалистка "Холостяка" Анастасия Юзьвак сделала смелое заявление о Терене и интиме на проекте.

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