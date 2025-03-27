Переможниця "Холостяка" вперше розповіла про розставання з коханим, за якого збиралася заміж

Переможниця реаліті-шоу про кохання "Холостяк-12" з бізнесменом Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька вперше розповіла про те, що вона розірвала заручини зі своїм коханим, якого звуть Володимир.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Славі Дьоміну, опублікованому в YouTube.
Пара була у стосунках близько двох років.
"У цих стосунках я, напевно, полюбила більше головою. Я надзвичайно поважаю його як людину, я люблю його як людину. Але не вистачило, напевно, пристрасті. Чогось щирого. Якоїсь хімії, напевно", - зазначила Лозовицька.
Також дівчина підкреслила, що коханий "вилікував її після попередніх стосунків".
"Він мені показав, що таке справжні стосунки", - зазначила переможниця "Холостяка".
Водночас на запитання Дьоміна, хто поставив крапку у стосунках, Лозовицька відповіла, що вона.
"Я поставила крапку в цих стосунках. Але це не означає, що мені не боляче і не сумно", - зазначила модель.
Катя Ловивицька з "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
Потім вона розповіла, що Володимир зробив їй пропозицію, на яку вона спочатку відповіла згодою.
"Я розуміла, що або я будую з цією людиною сім'ю, або я йду. Я не відмовила під час пропозиції, але потім я зрозуміла, що не готова", - розповіла вона.
Через кілька тижнів дівчина змінила свою відповідь. За її словами, вона не відчувала справжнє кохання.
"Я почала відчувати не щастя, а тривогу. Це був складний шлях", - зазначила Катя Лозовицька.
Дьомін також запитав, як відреагував її бойфренд.
"Він був у шоці, йому було боляче. Він не очікував", - розповіла модель.
"Це були дуже здорові стосунки. Мені здається, майже ідеальні. Тільки два роки я, напевно, відчувала, що чогось мені не вистачає", - зізналася вона.
Також Лозовицька наголосила, що зараз не спілкується зі своїм колишнім хлопцем, але вони залишилися хорошими друзями.
Стосунки Алекса Топольського та Катерини Лозовицької після проєкту "Холостяк" тривали лише місяць, і кожен із них озвучив свою версію розриву. За словами переможниці реаліті, герой не приділяв їй уваги й був не зацікавлений у стосунках. Топольський зі свого боку звинуватив Катю в тому, що вона не проявляла жодної ініціативи та назвав її "поверхневою".
Катя Лозовицька та Алекс Топольський (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
Як відомо, після розставання з Топольським у Лозовицької зав'язалися нові стосунки, про які вона розповіла Дьоміну в попередньому інтерв'ю у квітні 2023 року. Пара жила деякий час у Польщі, куди модель виїхала після початку повномасштабного вторгнення, часто подорожувала Європою, а в жовтні 2024 року повернулася в Україну.
У лютому Лозовицька розповіла, що зіткнулася з кризою у стосунках. 7 березня вона написала у своєму блозі, що вони більше не разом.
Лозовицька з новим обранцем (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
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