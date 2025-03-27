Победительница "Холостяка" впервые рассказала о расставании с любимым, за которого собиралась замуж

Пара была в отношениях около двух лет.

"В этих отношениях я, наверное, полюбила больше головой. Я чрезвычайно уважаю его как человека, я люблю его как человека. Но не хватило, наверное, страсти. Чего-то искреннего. Какой-то химии, наверное", - отметила Лозовицкая.

Также девушка подчеркнула, что возлюбленный "вылечил ее после предыдущих отношений".

"Он мне показал, что такое настоящие отношения", - отметила победительница "Холостяка".

В то же время на вопрос Демина, кто поставил точку в отношениях, Лозовицкая ответила, что она.

"Я поставила точку в этих отношениях. Но это не значит, что мне не больно и не грустно", - отметила модель.



Катя Ловивицкая из "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Затем она рассказала, что Владимир сделал ей предложение, на которое она сначала ответила согласием.

"Я понимала, что или я строю с этим человеком семью, или я ухожу. Я не отказала во время предложения, но потом я поняла, что не готова", - рассказала она.

Через несколько недель девушка изменила свой ответ. По ее словам, она не чувствовала настоящую любовь.

"Я начала чувствовать не счастье, а тревогу. Это был сложный путь", - отметила Катя Лозовицкая.

Демин также спросил, как отреагировал ее бойфренд.

"Он был в шоке, ему было больно. Он не ожидал", - рассказала модель.

"Это были очень здоровые отношения. Мне кажется, почти идеальные. Только два года я, наверное, чувствовала, что чего-то мне не хватает", - призналась она.

Также Лозовицкая подчеркнула, что сейчас не общается со своим бывшим парнем, но они расстались хорошими друзьями.

Что известно про личную жизнь Кати Лозовицкой

Отношения Алекса Топольского и Екатерины Лозовицкой после проекта "Холостяк" продлились всего месяц, и каждый из них озвучил свою версию разрыва. По словам победительницы реалити, герой не уделял ей внимания и был не заинтересован в отношениях. Топольский в свою очередь обвинил Катю в том, что она не проявляла никакой инициативы и назвал ее "поверхностной".



Катя Лозовицкая и Алекс Топольский (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Как известно, после расставания с Топольским у Лозовицкой завязались новые отношения, о которых она рассказала Демину в предыдущем интервью в апреле 2023. Пара жила некоторое время в Польше, куда модель выехала после начала полномасштабного вторжения, часто путешествовала по Европе, а в октябре 2024 года вернулась в Украину.

В феврале Лозовицкая рассказала, что столкнулась с кризисом в отношениях. 7 марта она написала в своем блоге, что они больше не вместе.



Лозовицкая с новым избранником (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

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