Переможниця "Холостяка" про Цимбалюка і бажання повернутися на шоу: "Цікавий чоловік"

Так, Катерина не приховує: якби Цимбалюк був головним героєм в її сезоні, все могло б скластися інакше.

"Я думаю, така думка виникала не тільки у мене, а багатьох учасниць. Це дійсно дуже сильний сезон буде. Я вважаю, Тарас - дуже цікавий чоловік: реалізований, дорослий і гарний", - каже Катя.

Попри захоплення героєм, повторити досвід участі в шоу вона не хоче. Катя Лозовицька (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

"Чи хотіла б я піти знову? Ні, не хотіла б. Цей досвід я повторювати не буду у своєму житті. Цього було достатньо. Я вдячна за те, що мала", - додала вона.

Про особисте Катя говорить з обережністю.

"Наразі я своє особисте життя не коментую, тому що дуже довгий час воно було показне. Нещодавно закінчилися мої довгі стосунки. Я точно зараз не готова вступати у нові і точно не готова це коментувати", - зізналася Лозовицька.

Нагадаємо, Катерина стала переможницею 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм був підприємець Алекс Топольський.

Однак після завершення проєкту, який знімали за кордоном, їхні стосунки в реальному житті тривали зовсім недовго. Вже після повернення до Києва стало зрозуміло, що Алекс і Катя розійшлися майже одразу після фінального випуску. Катя Лозовицька і Алекс Топольський (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лозовицька переїхала за кордон. Вона оселилася у Польщі, де спочатку жила у скромній орендованій квартирі. Згодом в її житті з’явився чоловік, з яким у неї зав’язалися романтичні стосунки, а пізніше він зробив їй пропозицію.

Та нещодавно стало відомо, що ці стосунки завершилися, і пара більше не разом. Катя Лозовицька з екс-бойфрендом (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)