Переможниця "Холостяка" у спідньому похизувалася фігурою після двох вагітностей
Переможниця романтичного реаліті "Холостяк" з Максом Чмерковським, блогерка Олександра Шульгіна, продемонструвала свою фігуру після двох вагітностей, а також розповіла, як їй вдалося схуднути.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram 37-річної мами двох доньок.
Так, Олександра опублікувала ролик, на якому у спідньому похвалилася струнким тілом.
Зі слів молодої матусі, за другою освітою вона - дієтолог. Саме за допомогою правильного харчування їй вдалося привести своє тіло у норму після народження двох дітей.
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“Але! Якщо у твоїй голові хаос, то навіть харчування не допоможе. Тому важливо поєднати душу та тіло", - порадила Саша.
У цьому, зізналася блогерка, їй допомагають медитації.
Реакція юзерів
Користувачі мережі засипали зірку "Холостяка" компліментами.
- Прекрасна фігура
- Яке тіло гарне
- Фігура просто космос
- Яка ти розумничка
Що відомо про особисте життя Саші Шульгіної
Блогерка вже багато років живе в США, куди вона переїхала незадовго після завершення проєкту "Холостяк".
Там вона познайомилася з майбутнім чоловіком, імені якого досі не розвекретила. Називає Шульгіна коханого "Суперменом".
Олександра Шульгіна з чоловіком (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)
Олександра каже, що її коханий - не американець, йому 44 роки. Коли чоловікові було 23, він переїхав один в Америку. Він сам з Болівії, але в нього 85% хорватської крові.
У січні 2022 року пара заручилася, але подробиць про їхнє весілля досі немає. Олександра не публікувала жодних фото з церемонії, тому, ймовірно, цього ще не сталося.
У тому ж році блогерка стала мамою вперше. У липні того ж року вона поділилася радісною новиною, опублікувавши відео з пологового будинку, на якому ніжно тримала свою донечку на руках і сяяла від щастя.
Олександра Шульгіна зі старшою донькою (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)
У 2023-му Шульгіна стала мамою вдруге. У пари народилася ще одне донечка, яку вони назвали Аспен, що в перекладі означає "осика".
Олександра Шульгіна з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)