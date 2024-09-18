Переможець лотереї EuroMillions змушений був стати жебраком: що з ним трапилося

В липні 71-річний Піт Дейлі виграв у EuroMillions чималу суму - 582,20 фунтів стерлінгів (близько 32 000 гривень). Організатори лотереї пообіцяли виплатити виграш протягом 10 днів, однак пройшло майже півтора місяця, а грошей так і не було.

Літній людині прийшлося дуже скрутно, він не міг підстригтися, купити нове взуття, а старе вже зовсім зносилося. Але найнеприємніше те, що Піту довелося звернутися до продуктових банків, які видають їжу всім, хто у скруті, щоб хоч якось прохарчуватися.

Коли пенсіонер взнав про свій виграш, він використав всю свою готівку, щоб оплатити страховку автомобіля. Він розраховував, що виграш прийде швидко й усі проблеми вдасться залагодити. Але через затримку він опинився у скрутному становищі.

"Коли я дізнався, що виграв, я оплатив страховку автомобіля всією готівкою за місяць, тому що я думав, що гроші прийдуть, щоб утримати мене на плаву протягом місяця. А мені довелося жити на банках харчування цілий місяць, і я нічого не міг собі дозволити", - розповів Піт.

Чоловік розповів, що він застряг у будинку, він не міг собі дозволити нікуди вийти, не міг витрачати паливо.

Піт виграв у лотерею велику суму, але змушений був жебракувати (фото: Меган Банер)

Представник оператора лотереї попросив вибачення та пояснив, що щотижня обробляється успішно сотні, а іноді й тисячі заявок. Йому прикро, що Піт Дейлі стикнувся з такою неприємною ситуацією.

Він додав, що проблема виникла після зміни процедури у зв'язку з рішенням поштового зв'язку.

"Це відбувається після введення переглянутого процесу подання претензій, який ми повинні були запровадити на початку цього року після рішення поштового відділення більше не оплачувати роздрібну торгівлю Національної лотереї. Тому призи від 500 до 50 000 фунтів стерлінгів, на жаль затримуються з різних причин, але ми продовжуємо працювати над покращенням процесу і хочемо запевнити наших переможців - всі обов'язково отримають свій приз", - додав представник лотереї.

Тільки 12 вересня Піт отримав свій грошовий виграш і зараз він нарешті зміг розв'язати свої проблеми - підстригся, купив нове взуття та продукти харчування.

"Я вже витратив половину свого виграшу, іншої половини мені вистачить, поки я не отримаю своєї пенсії через два тижні. Це було полегшення, оскільки я його отримав, свій виграш", - додав переможець лотереї.

Він грав у лотерею майже 10 років, але зараз він уникає гри, яка зробила його багатим. Він розлютився і каже, що більше не хоче.

"Зараз я тримаюсь подалі від EuroMillions. Після цієї історії я більше цим не займаюся, це того не варте. Вони втрачають мої 1000 фунтів на рік", - каже Піт.