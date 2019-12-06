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Переломний момент: Різатдінова відверто розповіла про Крим

STYLERЖиття    06.12.2019 - 19:49
Переломний момент: Різатдінова відверто розповіла про Крим
Різатдінова розповіла про Крим (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Різатдінова в інтерв'ю розповіла про Крим

Українська гімнастка і фіналістка проекту Танці з зірками 2019 Анна Різатдінова розповіла про те, що вважає анексію Криму переломним моментом для своєї сім'ї. Про це вона заявила під час інтерв'ю програмі "Як по Маслоу".

Спортсменка зазначила, що добре пам'ятає 2014 рік, адже тоді вона разом з іншими спортсменами готувалася до Олімпіади. Зал, в якому займалася Різатдінова, знаходився в центрі Києва, де відбувалися мітинги. За її словами, тоді ще спортсмени не розуміли, що відбувається.

"Для мене Крим – це Україна. Так буде завжди", - завила гімнастка.

Різатдінова розповіла про Крим (відео: YouTube)

Вона також зазначила, що для її родини це дуже хворобливий момент, і їй складно прийняти ту ситуацію, яка склалася в даний момент. Різатдінова підкреслила, що все ж вона разом з родиною продовжує сподіватися на краще.

Варто зазначити, що для Різатдінової Крим – це хвора тема, тому що спортсменка народилася в Сімферополі в 1993 році. У 2013 році вона стала чемпіонкою світу у вправі з обручем, а в 2016 році була бронзовим призером Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, що Різатдінова розговорилася про стосунки з переможницею Танців з зірками 2019 Ксенією Мішиною. Гимастка зазначила, що спочатку не спілкувалася з суперницею, але потім Ксенія все ж вирішила поговорити з Анною.

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Новини України спортсменкаАнна Ризатдинова
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