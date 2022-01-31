Переизбыток этого витамина приводит к камням в почках: не принимайте бездумно!

Чрезмерное потребление витамина С вызывает токсические реакции, что отразится на состоянии почек, уверены ученые. В них начнут образовываться камни, от которых не получится избавиться без лекарств и оперативного вмешательства.

Камни могут развиваться в одной или обеих почках сразу и чаще всего поражают людей в возрасте от 30 до 60 лет. В зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Исследования, проведенные в 2013 году показали, что у мужчин, которые принимали двойную дозу витамина C, удваивался риск образования камней в почках.

Прописывать себе витамины и употреблять их бездумно ни в коем случае нельзя.

Если вы подозреваете у себя дефицит – лучше сдать все необходимые анализы.

Безопасная доза витамина С

Чтобы свести к минимуму риск образования камней в почках, Национальный институт здоровья рекомендует взрослым ограничить потребление витамина С до 2000 мг в день.

"Исследования показали, что сорбция витамина С снижается до менее чем 50 процентов при приеме доз более 1000 мг", - говорят ученые.

Однако пищевые диетические источники витамина С, такие как красный перец, папайя и цитрусовые, считаются безопасными.