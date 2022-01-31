Надлишок цього вітаміну призводить до каменів в нирках: не приймайте бездумно!

Надмірне споживання вітаміну С викликає токсичні реакції, що відіб'ється на стані нирок, впевнені вчені. У них почнуть утворюватися камені, від яких не вийде позбутися без ліків і оперативного втручання.

Камені можуть розвиватися в одній або обох нирках відразу і найчастіше вражають людей у віці від 30 до 60 років. У зоні ризику знаходяться люди з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Дослідження, проведені у 2013 році показали, що у чоловіків, які приймали подвійну дозу вітаміну C, подвоювався ризик утворення каменів у нирках.

Прописувати собі вітаміни й вживати їх бездумно ні в якому разі не можна.

Якщо ви підозрюєте у себе дефіцит - краще здати всі необхідні аналізи.

Безпечна доза вітаміну С

Щоб звести до мінімуму ризик утворення каменів у нирках, Національний інститут здоров'я рекомендує дорослим обмежити споживання вітаміну С до 2000 мг на день.

"Дослідження показали, що сорбція вітаміну С знижується до менш ніж 50 відсотків при прийомі доз більше 1000 мг", - кажуть вчені.

Проте харчові дієтичні джерела вітаміну С, такі як червоний перець, папайя та цитрусові, вважаються безпечними.