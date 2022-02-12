Как подготовиться к переходу на летнее время и спастись от нервных срывов: главные правила

Почему мы дважды в год двигаем стрелки

Постановление Кабмина о переводе часов было принято еще в 1996 году. С тех пор мы переводим стрелки на один час вперед в последнее воскресенье марта, а последнее воскресенье октября – на один час назад.

Но практика перевода часов существует с 1981 года. Основной причиной в те годы стала экономия электроэнергии. И стрелки часов переводят до сих пор во многих странах, хотя исследования уже давно показали отсутствие этой экономии.

Депутаты неоднократно рассматривали законопроекты об отмене перевода времени, и не только в Украине, но и в странах ЕС. Но пока к единому мнению так и не пришли. Решить этот вопрос все еще планируют – до 2026 года. А пока мы послушно переводим часы дважды в год.

Экономия электроэнергии за последние годы составляет мизер – от 1до 3%. А вот последствия для здоровья человека от такой нагрузки очень неприятные, считают медики.

Какое время подходит жителям Украины

Считается, что именно зимнее время, которое действует сейчас в Украине, подходит нашим жителям лучше всего. Но не все так просто.

Между западом и востоком страны очень большое географическое расстояние, поэтому ввести одно время – невозможно. Во Львове будет еще темнеть, а в Харькове уже взойдет солнце. Дети в Ужгороде будут подолгу резвиться на улице, а в Днепре после 19:00 уже будет темно.

Оставить летнее время – тоже не вариант. Потому что утром людям в западной части придется в темноте добираться на работу, а вечером – домой.

Против таких вариантов и ученые. Так как возрастет количество депрессий и нервных срывов из-за постоянной нехватки серотонина. А этот гормон связан с дневным светом и солнцем.

Количество аварий на дорогах возрастет из-за того, что часы пик будут выпадать как раз на темное время суток. Да и в целом – постоянное блуждание в темноте не лучшим образом скажется на многих сферах жизни людей.

В Евросоюзе еще сложнее – у них по территории проходит три часовых пояса. И выбрать какой-то один пока не могут, потому принятие решения снова отложили.

А вот Китай как-то справился. И хотя территория тоже находится в разных часовых поясах, на всех часах у них одинаковое время.

Как перевод часов действует на человека

"Сдвиг часового пояса хотя бы на один час или перевод времени на зимнее/летнее время – это, по сути, равноценно переезду человека в соседний географический пояс. Для людей старшего поколения, с хроническими заболеваниями – это бесследно не проходит", - считают ученые.

Они подтверждают, что в периоды смены времени возникает больше обострений хронических заболеваний, ухудшение состояния людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, нарушается тонус симпатической нервной системы, снижается работоспособность, появляются депрессии, повышенная утомляемость, проблемы со сном, а у многих нарушается циркадный ритм.

Особенно тяжело люди переносят переход на летнее время, так как из зимы организм человека и так выходит уставший, с пониженным иммунитетом и нехваткой витаминов.

Как же помочь организму адаптироваться

Начинать подготовку к переходу на летнее время нужно заранее. Хотя бы за несколько недель. И медики утверждают, что схема перехода действительно помогает сделать этот процесс плавным и почти незаметным.

Начните сдвигать обычный график на 10-15 минут по утрам и вечерам. Переведите будильник сначала на 5 минут, потом на 10 и так далее.

А вечерами укладывайтесь в кровать немного ранее. Сдвигайте также время ужина и вечерних процедур – по 5 минут раз в два-три дня.

Черный чай и крепкий кофе стоит ограничить в рационе за неделю-две до перевода часов.

После пробуждения старайтесь первым делом открыть шторы и впустить дневной свет. А вот вечером – задвигайте их пораньше, чтобы организм получил сигнал отхода ко сну.

Если есть такая необходимость – спите хотя бы 30 минут днем.

Утром принимайте контрастный душ, он укрепит ваши сосуды и взбодрит. А вечером – расслабляющую ванну, она поможет быстрее уснуть.

Обязательно совершайте прогулки на свежем воздухе, желательно – под солнечными лучами.

Если вы склонны к депрессиям – постарайтесь ограничить любые раздражители, стрессы, тяжелые мероприятия. Перед переводом часов возьмите отгул на 1-2 дня, отоспитесь, почитайте книгу, погуляйте на свежем воздухе.