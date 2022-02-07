Будет четыре удара подряд: Землю накроет магнитными бурями "красного" уровня

Магнитные бури в феврале 2022 будут достаточно мощными, и начнут накрывать Землю уже со второй декады месяца. Эксперты говорят, что нас ждет четыре дня с бурями "красного" уровня.

Когда ждать опасные даты, и как уберечься от бурь - читайте ниже в нашем материале Styler .

Так, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, бури уровня G1 ожидаются 10, 11, 13, 14 февраля.

Скрин: Даты магнитных бурь в феврале (tesis.lebedev.ru)

Что такое магнитная буря, кому она опасна

Магнитной, или геомагнитной бурей называют нарушение магнитосферы Земли, что возникает при эффективном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей планету.

Продолжаться такая буря может от нескольких часов до нескольких дней подряд. Явление может вызывать сбои в работе техники, а также влиять на самочувствие и состояние здоровья некоторых людей.

В первую очередь, в "группе риска" метеозависимые люди, пожилые, те, у кого есть хронические ССЗ, проблемы с давлением, психически нестабильные люди.

В дни магнитных бурь может меняться давление, нарушаться сердечный ритм, напоминать о себе старые травмы.

При этом разболеться голова может даже у здоровых людей. Чувство беспричинной усталости, бессонница, подавленное настроение - могут возникать в дни магнитных бурь.

Как уберечь себя в опасные дни

Врачи говорят, что в дни магнитных бурь следует быть особенно осторожными, если вы в "группе риска". При необходимости можно посоветоваться с семейным врачом и держать необходимые лекарства рядом.

Кроме того следует придерживаться следующих правил: